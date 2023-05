U subotu u 24sata navijački brkovi: Izreži ih i slikaj se, najbolji portreti dobit će dar!

Kad igra nogometna repka, najluđi smo, no nismo ništa manje žustri i srčani kad na najpoznatijoj glazbenoj pozornici pjevaju naši rokeri. I to najjači i najluđi. Dečki iz Leta 3 u Liverpoolu sjaje i blistaju. Svi vi koji niste na licu mjesta izrežite sa naslovnice 24sata u subotu prepoznatljive brkove, fotkajte se s njima i navijajte za naš Let 3.

Najoriginalnijih i najboljih 50 portreta s brkovima dobit će top darove. Svoje fotografije šaljite nam na e-mail: reporter@24sata.hr, WhatsApp, Viber, MMS, SMS 099/ 224 24 24. Najbolje portrete ćemo objaviti u utorak.

