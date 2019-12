U 'The Voice' će se vratiti dva stara kandidata: Želja je jača... Vanna i Massimo otpjevali su i otplesali 'Fly me to the moon', Dečak se podsjetio kako je to kad ti netko stane na prste, a Vannu je jedan glas ponukao da prizna kako i 'veliki' pjevači mogu učiti od mladih nada...