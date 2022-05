Foto: EBU/Promo, Sandra Šimunović/Pixsell

Može se raspravljati jesu li Ukrajinci zasluženo pobijedili ili je to “politička” odluka, što je vjerojatno, no za organizatore Sea Stara to je nebitno

Vijesti o jakim imenima koja dolaze na Sea Star Festival u Umag 27. i 28. svibnja tjednima su stizale, ali ona od prije nekoliko dana zvučala je fantastično. Set-listu izvođača pojačali su nedavni pobjednici Eurosonga u Torinu, Kalush Orchestra.