U vrućoj haljini na crveni tepih: Glumica pokazala međunožje

Britanska glumica Andrea Louise Riseborough (37), koja je glumila u filmovima 'Zaborav', 'Birdman' i 'Čovjek iz sjene', došla je na premijeru televizijske drame 'Zero, Zero, Zero' na Venecijanski filmski festival. Za ovu svečanu prigodu odjenula je dugu tirkiznu haljinu s prorezom do bokova sa zlatnim detaljima.

Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Istaknula je dekolte, leđa su joj bila gola, a osim dugih nogu, pokazala je i međunožje. U jednom trenutku hvatala je haljinu koja je previše toga pokazala fotografima koji su ju okružili.

Foto: profimedia

Ipak, nakon toga što je namjestila haljinu, nastavila je pozirati.

Foto: Camilla Morandi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Svoj holivudski debi imala je 2006. godine u filmu 'Venus' te je u svojoj karijeri osvojila je nekoliko filmskih nagrada, od kojih je bilo i za najbolju glumicu u filmu. Prije pojave na platnu, glumila je u predstavama. Bila je član teatra 'People' u Newcastleu.

U drami 'Zero, Zero, Zero' koja je prikazana na premijeri u Veneciji, uz Andreu glumi i irski glumac Gabriel Byrne (69) i Amerikanac Dane William DeHaan (33).