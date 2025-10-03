U zagrebačkom HNK održana je premijera Krležinih Zastava

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u petak je održana premijera Krležinih Zastava u režiji Ivana Planinića. Riječ je o scenskoj adaptaciji najvećeg, a ujedno i najkompleksnijeg Krležina romana koji se žanrovski može odrediti kao povijesni, politički, ljubavni i obiteljski roman te roman o odrastanju. Uloge u predstavi igraju Livio Badurina, Nina Violić, Jadranka Đokić, Goran Grgić, Živko Anočić i Marin Klišmanić, a uz njih nastupa i troje plesača i troje glazbenika.

Zagreb: Svečana premijera predstave "Zastave" | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Zašto sam se odlučio postavljati Zastave? Drugim riječima, što mi je ovo trebalo? Postoji više tipova komunikacije između redatelja i kazališta. Ponekad redatelj dolazi sa svojim prijedlogom, ponekad se zajedno dolazi do ideja, a ponekad kazalište ponudi neki naslov redatelju. U mojem je slučaju bilo ovo posljednje. Kada sam dobio prijedlog od ravnateljice Drame, uzeo sam si dovoljno vremena da odvagnem sve pro et contra te sam naposljetku donio zaključak kako mislim da imam dovoljno snage i energije da se s tim uhvatim u koštac. Igrom slučaja dobio sam povećan vremenski rok tako da se već otprilike godinu i pol bavim Zastavama. Nikada nisam toliko dugo vremena radio na jednom predlošku, ali sada napokon mogu reći da se nakon svega toga osjećam mirno - rekao je redatelj Ivan Planinić.

Zagreb: Svečana premijera predstave "Zastave" | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Zastave jesu najopširnije Krležino djelo, kompleksno u svom sadržaju i dosegu i vjerojatno je i to razlog zašto se nije puno puta postavljalo kao neka druga njegova djela. Imamo, primjerice brojne izvedbene inačice dijelova Glembajevske trilogije, a Zastava puno rjeđe. Mišljenja smo da kao najveće hrvatsko kazalište, pogotovo kada se uzme u obzir i sposobnost našeg glumačkog ansambla, imamo i kapacitet, ali zapravo i misiju postavljati upravo takva djela koja i nisu, na prvi pogled, najjednostavnija za uprizorenje. Ove Zastave promatramo kroz očište mlađe generacije umjetnika, a aktualnost romana vidljiva je i u aktualnim svjetskim događanjima - rekla nam je o predstavi dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica HNK u Zagrebu.

Čitava glumačka postava, zajedno s plesačima i glazbenicima apsolutno je briljirala u ovoj predstavi te izazvala veliko oduševljenje među publikom koja ih je nagradila dugotrajnim pljeskom i ovacijama.