ALINA SE PREPOLOVILA

U 'Život na vagi' je ušla sa 145 kilograma, a sad je pokazala nevjerojatnu transformaciju...

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Alina Pantseyeva u show je ušla sa 145,3 kilograma te svojom transformacijom inspirirala mnoge. Postala je prva ženska pobjednica showa, a ovih dana uživa na odmoru uz more

Alina Pantseyeva prije godinu dana bila je u 'Životu na vagi', a sada oduševljava transformacijom. U RTL-ov show ušla je sa 145,3 kilograma, a izašla čak 71,7 kilograma lakša. Imala je najveći postotak izgubljene tjelesne mase, nevjerojatnih 49,3 posto. Time je postala prva ženska pobjednica 'Života na vagi'.

Nedavno je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila video svoje transformacije.

- Na Filozofskom fakultetu zaljubila sam se u kafkinu Preobrazbu. Čini mi se da sam je uzela previše osobno, pa sam se sama preobrazila - napisala je Alina ispod videa.

Alina je svojom pričom pokazala veliku upornost i inspirirala mnoge. Također je podijelila trenutke s odmora sa suprugom pokazujući figuru u kupaćem kostimu na plaži. U 'Životu na vagi' je naučila plivati, priznaje da bi voljela nastaviti ići na bazen, a pridružio bi joj se i suprug. 

- Konačno sam naučila roniti, godinu dana nakon snimanja emisije Život na vagi, one epizode s bazenima. Trebalo mi je godinu dana da se odvažim. A kad sam napokon razonila (s maskom) i ugledala ribe, odmah sam požalila što to nisam učinila ranije - napisala je.

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Veliku pažnju javnosti privukla je Alinina iskrena ispovijest da je radi prekomjerne težine u svojim školskim danima bila žrtva zlostavljanja.

- Moje iskustvo bilo je prije gotovo 20 godina, tada nismo bili izloženi društvenim mrežama, nisam imala mobitel, kao ni moji vršnjaci. Mislila sam da se to nasilje događalo jer su bila takva vremena, tranzicija... Ljudi su bili manje informirani nego danas. Ali nisam očekivala da je nasilje u tolikoj mjeri i dalje prisutno. Javljale su mi se cure koje trpe iste probleme kao ja tada i baš sam se iznenadila, negativno - ispričala nam je ranije Alina.

