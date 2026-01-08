U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare

Marija Bartulović (25) iz Blaca jedna od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', nakon izlaska iz showa živi punim plućima, a svoje doživljaje i promjene redovito dijeli s pratiteljima na Instagramu.
Marija je u 'Život na vagi' ušla sa 142,5 kilograma, a tijekom emisije skinula je 45,5, kilograma.
| Foto: rtl
Foto: rtl
| Foto: rtl
U showu je izgubila 45,5 kilograma i osvojila titulu pobjednice nefinalista i 7.000 eura.
| Foto: rtl
Ali tu nije stala. Nastavila je trenirati, mijenjati navike i graditi život kakav je oduvijek željela.
| Foto: RTL
Tako Marija danas izgleda odlično i zrači samopouzdanjem.
| Foto: Instagram/Marija Bartulović
Ovih je dana s dečkom otišla na putovanje u Sarajevo, gdje su uživali na snijegu.
| Foto: Instagram/Marija Bartulović
"Kratko putovanje u Sarajevo s mojom ljubavi", napisala je Marija uz objavu na Instagramu.
| Foto: Instagram/Marija Bartulović
Marija se ovih dana družila i s drugim kandidatkinjama 'Života na vagi' Katarinom Ondini, Antonijom Rojnicom te Marijom Novak.
| Foto: Instagram/Marija Novak
Prosinac je za Mariju bio sretan mjesec, a njen dečko Ivan je na velikoj lutriji u Vrgorcu osvojio glavnu nagradu.
| Foto: Instagram
Svojim je pratiteljima na Instagramu čestitala Božić na originalan i duhovit način. U kratkom videu Marija se nalazi pokraj okićenog bora. Pored nje stoji njena teta, držeći pladanj prepun primamljivih kolačića i pralina. Dok teta nudi slastice, Marija s osmijehom odbija ponudu i umjesto toga uzima crvenu jabuku te zadovoljno zagrize u nju.
| Foto: Instagram
Prije mjesec dana objavila je dvije fotografije: “prije” i “poslije”. Na prvoj je, kako sama kaže, skrivala strah iza lažne hrabrosti. “To nije samo prije. To je trenutak kad sam se pravila hrabra dok sam se iznutra lomila”, napisala je
| Foto: Instagram
Druga fotografija prikazuje Mariju danas – snažniju, sretniju i lakšu za čak 50,05 kilograma. “Najveća pobjeda bila je ona nad mislima koje su mi govorile da nisam dovoljno jaka. Danas mogu reći: Mogu. Jesam. I vrijedim”, poručila je.
| Foto: Instagram
U emotivnoj objavi otkrila je i koliko joj je sudjelovanje u showu promijenilo život. “Život na vagi nije mi samo promijenio život - on me spasio. Vratio mi je glas koji sam davno izgubila”, napisala je.
| Foto: RTL
Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su je zatrpali porukama podrške: “Bravo Mare, inspiracija si!”, “Predivna poruka za sve“, “Prekrasna, iznutra i izvana”.
| Foto: Instagram
Marijina priča, koju je sama nazvala “ponovnim rođenjem”, pravi je dokaz da se najveće bitke vode iznutra - i da se uz upornost i vjeru u sebe može pobijediti i ono što izgleda nemoguće.
| Foto: Instagram
