VELIKA PROMJENA

U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare

Marija Bartulović (25) iz Blaca jedna od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', nakon izlaska iz showa živi punim plućima, a svoje doživljaje i promjene redovito dijeli s pratiteljima na Instagramu.
U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare
Marija je u 'Život na vagi' ušla sa 142,5 kilograma, a tijekom emisije skinula je 45,5, kilograma. | Foto: rtl
Marija je u 'Život na vagi' ušla sa 142,5 kilograma, a tijekom emisije skinula je 45,5, kilograma. | Foto: rtl
