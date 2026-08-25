Obavijesti

Show

Komentari 2
TEŽAK KRAJ

Ubod komarca zaraženog virusom Zapadnog Nila bio je koban za glumicu Miru Furlan

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Ubod komarca zaraženog virusom Zapadnog Nila bio je koban za glumicu Miru Furlan
8
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Poznata glumica preminula je u siječnju 2021. godine u 66. godini nakon komplikacija izazvanih virusom Zapadnog Nila

Admiral

Proslavljena glumica Mira Furlan, zvijezda jugoslavenske i svjetske kinematografije, preminula je 20. siječnja 2021. u 66. godini od posljedica teških komplikacija izazvanih virusom Zapadnog Nila.

Glumica se, prema navodima, zarazila naizgled bezazlenim ubodom komarca u svom dvorištu. Bolest je imala dug i mučan tijek, a posljednje mjesece života provela je u iznimno teškom stanju, boreći se za život unatoč najboljoj liječničkoj skrbi. Njezin prijatelj Rade Šerbedžija otkrio je da su posljednji dani bili dramatični te da je prije smrti pala u komu iz koje se više nije probudila.

Foto: Hello/PIXSELL

Virus Zapadnog Nila, koji je bio koban za glumicu, prvenstveno se održava u ciklusu između ptica i komaraca, a na ljude se prenosi ubodom zaraženog kukca. Bolest se ne prenosi izravnim kontaktom s čovjeka na čovjeka. Iako infekcija u većini slučajeva prolazi bezopasno, procjenjuje se da oko 80 posto zaraženih ne razvije nikakve simptome. Kod dvadesetak posto jave se simptomi slični gripi, poput povišene temperature, glavobolje, umora te bolova u mišićima i zglobovima. Nažalost, kod manje od jedan posto zaraženih, pogotovo kod starijih i imunokompromitiranih, virus može izazvati teške neurološke komplikacije. U tim rijetkim slučajevima dolazi do upale moždanih ovojnica (meningitis) ili samog mozga (encefalitis), stanja koje je bilo kobno za Miru Furlan. Simptomi tada uključuju jaku glavobolju, ukočenost vrata, dezorijentaciju, komu, tremor i paralizu. Cjepivo za ljude ne postoji, a liječenje je simptomatsko.

*uz korištenje AI-ja
 
POZNATI I SIMPTOMI Virus Zapadnog Nila stigao u Hrvatsku: Tri zaražena, jedan pacijent na respiratoru
Virus Zapadnog Nila stigao u Hrvatsku: Tri zaražena, jedan pacijent na respiratoru

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ksenija iz 'Ljubav je na selu' nakon prekida otišla na more, pozirala je i u badiću
OPUŠTA SE

FOTO Ksenija iz 'Ljubav je na selu' nakon prekida otišla na more, pozirala je i u badiću

Ksenija i Josip jedini su par iz prethodne sezone showa, a prošlog su tjedna šokirali pratitelje svojim prekidom. Ksenija je sada pokazala kako je okrenula novu stranicu, a otišla je i na odmor
Stiže 13. sezona Supertalenta! Evo tko se vraća u žiri showa
uskoro na novoj tv

Stiže 13. sezona Supertalenta! Evo tko se vraća u žiri showa

Nakon brojnih sezona ispunjenih talentima koji su iznenadili, nasmijali i dirnuli gledatelje, 13. sezona 'Supertalenta' uskoro donosi nove kandidate, njihove priče i nastupe
Sjećate li se Soraje iz BB-a? Prošla je brojne operacije, sad je pokazala kako joj stoji badić
NEPREPOZNATLJIVA JE

Sjećate li se Soraje iz BB-a? Prošla je brojne operacije, sad je pokazala kako joj stoji badić

Soraju Vučelić javnost je upoznala u reality showovima, a danas izgleda drastično drugačije, nakon brojnih estetskih zahvata. Sada je na Instagramu podijelila fotografiju u kupaćem kostimu koja je oduševila njene pratitelje, a ovako se mijenjala kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026