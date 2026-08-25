Ubod komarca zaraženog virusom Zapadnog Nila bio je koban za glumicu Miru Furlan

Proslavljena glumica Mira Furlan, zvijezda jugoslavenske i svjetske kinematografije, preminula je 20. siječnja 2021. u 66. godini od posljedica teških komplikacija izazvanih virusom Zapadnog Nila.

Glumica se, prema navodima, zarazila naizgled bezazlenim ubodom komarca u svom dvorištu. Bolest je imala dug i mučan tijek, a posljednje mjesece života provela je u iznimno teškom stanju, boreći se za život unatoč najboljoj liječničkoj skrbi. Njezin prijatelj Rade Šerbedžija otkrio je da su posljednji dani bili dramatični te da je prije smrti pala u komu iz koje se više nije probudila.

Foto: Hello/PIXSELL

Virus Zapadnog Nila, koji je bio koban za glumicu, prvenstveno se održava u ciklusu između ptica i komaraca, a na ljude se prenosi ubodom zaraženog kukca. Bolest se ne prenosi izravnim kontaktom s čovjeka na čovjeka. Iako infekcija u većini slučajeva prolazi bezopasno, procjenjuje se da oko 80 posto zaraženih ne razvije nikakve simptome. Kod dvadesetak posto jave se simptomi slični gripi, poput povišene temperature, glavobolje, umora te bolova u mišićima i zglobovima. Nažalost, kod manje od jedan posto zaraženih, pogotovo kod starijih i imunokompromitiranih, virus može izazvati teške neurološke komplikacije. U tim rijetkim slučajevima dolazi do upale moždanih ovojnica (meningitis) ili samog mozga (encefalitis), stanja koje je bilo kobno za Miru Furlan. Simptomi tada uključuju jaku glavobolju, ukočenost vrata, dezorijentaciju, komu, tremor i paralizu. Cjepivo za ljude ne postoji, a liječenje je simptomatsko.

*uz korištenje AI-ja

