'Ubojice Cvjetnog mjeseca' imao je premijeru za ljubitelje filma i knjige, a došli su i celebrityji

'Ubojice Cvjetnog mjeseca' Martina Scorsesea, jedan je od rijetkih filmova koji se može pohvaliti devetminutnim ovacijama u Cannesu.

Foto: Bojan Zibar

Hrvatsku premijeru u Kaptol Boutique Cinema održanu u okviru Cinema Book Cluba nisu propustili ni Branka Krstulović, Kristina Radić, Sandra Bagarić, Joško Lokas, Marijana Mikulić, Vanda Winter, Morana Zibar, Nela Kocsis, Neven Ciganović, Nives Celzijus, Mijo Matić, Lucija Lugomer i Mario Mandarić.

Bila je ovo idealna prilika da se okupe ljubitelji filma i knjige; prije projekcije, održan je i panel na temu života i djela Martina Scorsesea.

Svi oni koji su htjeli znati više, uživali su u razgovoru filmologa i enciklopedista Brune Kragića.

Martin Scorsese kao jedan od najvećih živućih redatelja uvijek je izvor inspiracije i mnogih tema jer na poseban način pristupa svakom liku i radnji.

Kao predložak ovom naslovu, poslužila je istoimena knjiga Davida Granna, a legendarni redatelj filma okupio je provjereno dobru ekipu s kojom je radio na nekima od svojih prijašnjih projekata.

Glavne zvijezde ove uspješnice su Leonardo DiCaprio te Robert De Niro, a u filmu glumi i Brendan Fraser.

'Ubojice cvjetnog mjeseca' otvara vječno pitanje bolne i mračne američke povijesti: odnos američkih starosjedioca i bijelaca.

Temeljen je na istinitoj priči i ispričan kroz romansu Ernesta Burkharta (Oscarom nagrađeni Leonardo DiCaprio) i Mollie Kyle (Lily Gladstone).

Na prijelazu 20. stoljeća indijansko pleme Osage na svom teritoriju pronalazi naftu, što ubrzo privlači pohlepne i beskrupulozne bijelce koji u tome vide svoju korist.

U potrazi za brzom zaradom, bijele pridošlice ne prezaju ni pred čime te uskoro dolazi do niza ubojstava američkih domorodaca, što je istraživao i tada novoosnovani FBI što je također zanimljiv podatak za američku povijest.

Tijekom večeri, bio je organiziran i coffee tasting by Barcaffe te pop up barber by Gospon Fulir.