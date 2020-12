Zabavna emisija 'Tvoje lice zvuči poznato' došla je do posljednje epizode. Osim kandidata, uzbuđen je i žiri, a članice žirija danas su posebno 'zasjale'. Pažnju je privukla Nives Celzijus (39), koja se pojavila u provokativnom izdanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Odjenula je haljinu koja joj je istaknula duboki dekolte, a s jedne strane imala je veliki prorez, zbog kojeg su se njezini pratitelji i gledatelji showa pitali nosi li Nives uopće gaćice. Na račun izgleda dobila je mnoštvo komplimenata.

Za njezin stajling zaslužan je modni stilist Marko Grubnić (38), koji je iz emisije u emisiju pomno birao komade odjeće za Nives, Indiru Levak (47) i voditeljicu Maju Šuput (41).

- I ova naša TLZP avantura došla je kraju. Usudila bih se reći da mi je to bila i najdraža sezona. Zericu draža i od one u kojoj sam i sama pobijedila. Čudesni kandidati svi do jednoga, ne mogu se odlučiti koji mi je draži - poručila je Nives.

A za Nives nije zaostajala niti Indira, koja je za večerašnju emisiju odjenula crnu haljinu koja joj je istaknula liniju. Baš poput Nives, i Levak je istaknula duboki dekolte.