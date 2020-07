Učlanio se u Bandićevu stranku, pjevao je s Kondžom, a ušao je i u Guinnessovu knjigu rekorda

Mnogi su ostali iznenađeni vidjevši kako se na listi Miroslava Škore u trećoj izbornoj jedinici nalazi Davor Dretar Drele. On pak tvrdi da se ne trebaju čuditi jer je ipak on nezavršeni student politologije

<p>Znate i sami da nisam od velikih govora, nisam političar i ne želim biti tipični političar. Želim samo raditi za ljepše i bolje sutra, rekao je prije nekoliko dana na predstavljanju liste Domovinskog pokreta za Treću izbornu jedinicu u Varaždinu voditelj, glumac i komičar <strong>Davor Dretar Drele</strong> (53). Kod <strong>Miroslava Škore</strong> bio je jedan od većih aduta, pa je tako bio i prvi na listu u spomenutoj izbornoj jedinici. Nakon obrađenih 99,96 posto biračkih mjesta (6.7. u 10:00 sati), jasno je kako Drele ulazi u Sabor. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Drele dobio više od dvije tisuće preferencijalnih glasova</strong></p><p>U politici i na izborima već smo ga viđali nekoliko puta u proteklih desetak godina. Kad su 2009. godine bili predsjednički izbori bio je u stožeru tadašnjeg predsjedničkog kandidata <strong>Nadana Vidoševića </strong>(60).U istoj izbornoj jedinici na sjeveru Hrvatske, u kojoj je trijumfirao, prije nekoliko godina Drele je bio nezavisni kandidat na listi koalicije koju je predvodila Bandićeva Stranka rada i solidarnosti.</p><p>Tri mjeseca prije lokalnih izbora, u veljači 2017. godine Dretar je postao i član spomenute stranke. Neki su se iznenadili vidjevši njegovo ime na listi kod <strong>Miroslava Škore</strong> (57), ali on kaže da se ne trebaju čuditi. </p><p><strong>POGLEDAJTE KAKO JE BILO U STOŽERU MIROSLAVA ŠKORE:</strong></p><p>- Ja sam uostalom nezavršeni student politologije, to je oduvijek bila moja ljubav, samo su došla djeca i obitelj i nisam se mogel posvetiti studiju - istaknuo je nedavno. Na ovim parlamentarnim izborima dobio je više od dvije tisuće preferencijalnih glasova, a istaknuo je da je iznimno zahvalan.</p><p>- Infrastrukturalno nas nema na terenu i napraviti ovakav posao, osvojiti jedan saborski mandat u 3. izbornoj jedinici koja je najintenzivnije premrežena duopolom, čini mi se kao odličan posao - rekao je za RTL i nastavio: </p><p>- Imaju me potpuno pravo shvaćati kao zabavljača jer je to ono što radim cijeli život. Možda je trebalo napraviti jedan korak naprijed. Kada će doći vrijeme za zabavu znat ću se zabaviti, a kada bude trebalo raditi, znat ću ozbiljno raditi.</p><p>Našalio se kako on ima 106 kilograma i da stražarima u Saboru neće biti lako iznositi ga, aludirajući na brojne iste slučajeve s Pernarom. Ipak, vjeruje da neće biti ni potrebe za tim.</p><p>- Treba samo raditi vrijedno. Domovinski pokret ulazi u Sabor kao stabilna stranka razumnih članova koji dolaze raditi i pokazati da se politiku može voditi s licem i obrazom. Vjerujem da će kod nas biti samo dobar i vrijedan rad - poručuje.</p><p>Udaljimo se malo od političkog svijeta. Drele je nama ipak najpoznatiji kao voditelj hrvatskog reality showa 'Farma', kviza 'Pet na pet', a prije 11 godina nastupio je i u HRT-ovu showu 'Zvijezde pjevaju'. Mentorica mu je tada bila <strong>Zorica Kondža</strong> (60), a na kraju su bili peti. </p><p>Gostovao je u raznim humorističnim serijama poput 'Stipe u gostima', 'Bitange i princeze, 'Zauvijek susjedi'... Malo je poznato da je Drele i u Guinnessu. U sklopu Špancirfesta je 2007. na Varaždinskoj televiziji s voditeljem <strong>Kristijanom Petrovićem </strong>ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda s najdužim vođenjem talk-showa. Njihova je emisija trajala više od 35 sati te su tako oborili rekord u neprekidnom vođenju talk showa, jer su u improviziranom studiju na varaždinskom Trgu slobode bez prestanka intervjuirali svoje goste.</p><p>O privatnom životu ne zna se puno, a Dretar ništa ni ne objavljuje na društvenim mrežama. Bez obzira na to, u sretnom je braku gotovo 30 godina. Svojedobno je kao recept za uspješnu vezu naveo da je poanta u tome da se muž i žena što rjeđe viđaju. Par ima sina <strong>Kristijana</strong> (26) i kćer <strong>Natali</strong> (17). </p><p>U Sabor ulazi i glumac <strong>Vili Matula</strong> (58) političke platforme ‘Možemo!’, koji je bio uključen u politiku u različitim oblicima još od kasnih tinejdžerskih godina. Diplomirao je 1985. na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i dobitnik je brojnih glumačkih nagrada. Bio je član Saveza komunista Hrvatske, a na 11. kongresu SKH u prosincu 1989. izabran je u Centralni komitet. Na predsjedničkim izborima 2015. podržao je Ivu Josipovića. U braku je s glumicom <strong>Brankom Trlin </strong>(56).</p>