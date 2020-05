'Udala se 10 dana nakon prvog spoja, a operacije su je uništile'

Samo dva dana nakon njihova prva spoja, koji je ujedno bio njihov prvi susret, komičar Peter Sellers poklonio je glumici i nekadašnjoj Bondovoj djevojci Britt Ekland (77) psića po imenu Pepper. Peter je upravo stigao iz Švicarske u London, a ona je tada bila u hotelu Dorchester. Samo 10 dana nakon njihova prva spoja, par se vjenčao.

Nakon toga, njezin psić je misteriozno nestao. Britt se svih ovih godina pitala gdje je, a prije samo dva tjedna, nakon svih ovih godina, je saznala. Jedna žena javila joj se kako je ona tada uzela Peppera te kako je živio dug i sretan život. Ekland je odahnula, no nije psić ono što ju je obilježilo.

Karijeru je započela još kao tinejdžerica. Pojavljivala se na reklamama za žvakaće gume te se bavila manekenstvom.

- Ako želite slavu, morate nešto učiniti da je zaslužite - rekla je svojedobno Britt. Za vrijeme izolacije pojavila se u BBC-evoj dokumentarnoj seriji 'One’s The Real Marigold Hotel'. Pojavila se i u dokumentarcu u Peteru Sellersu, gdje se govorilo o njegovom mentalnom zdravlju te ovisnostima o alkoholu i raznih supstanci.

Ekland i Sellers upoznali su se 1964. kada je on vidio njezinu fotografiju u novinama i poslao joj pozivnicu u njezinu sobu na kojoj je pisalo: 'Mislim da bih želio upoznati ono što sam vidio'. The Guardian piše kako je Ekland rekla da je njegova prosidba bila izuzetno bezobrazna. Samo tjedan dana nakon njihova prva susreta, Ekland je otišao u New York i nazvao je.

- Rekao sam novinarima da ćemo se vjenčati. Je li ti to u redu? - rekao joj je. Britt nije znala što bi mu odgovorila, a tvrdi kako ni dan danas ne zna kako bi postupila. Nakon tog vjenčanja sve joj se počelo 'rušiti'. Sellers joj je slao pisma kojima ju je, tvrdi, doslovno opsjedao. Pisao joj je kako se boji da će ga prevariti ili ostaviti te kako s njom želi imati grubi seks. Pismo je potpisao s 25 poljubaca.

Potom ju je pozvao da mu se pridruži za Uskrs. Pristala je, a nedugo nakon što je stigla Sellers je doživio srčani udar. Tada je naučila voziti automobil kako bi mogla ići od hotela do bolnice i natrag.

- Puno sam se molila, iako nisam religiozna osoba. Nadala sam se da će preživjeti - rekla je Sellers. Tako je i bilo, a potom im se u siječnju 1965. rodila kći Victoria. No, tada je spletom okolnosti Peter dobio otkaz na Foxu. Ekland tvrdi kako je kod kuće bio izuzetno posesivan i ljubomoran. Nije mogla to izdržati. Sve je završilo kako je i počelo. Naposljetku je otišla od njega. Godine 1980. Sellers je preminuo od srčanog udara, a glumica smatra kako je imao bipolarni poremećaj, iako mu nikada nije bio dijagnosticiran.

- Peter je bio jedna napaćena duša. Borio se cijeli život s bipolarnim poremećajem, a u to vrijeme nije mogao dobiti zdravstvenu pomoć kakvu je trebao imati jer je bio previše važan studiju. Karijera mu je uništila život i zdravlje. Ništa s njim nije bilo uobičajeno. Vjenčali smo se nakon samo tri tjedna, a po mene je slao privatne zrakoplove. Jedan dan bilo je pretjerano romantično i suludo, a onda bi već sutradan on bio u nekom potpuno drugom filmu i kontrolirao me, naređivao mi što ću odjenuti - ispričala je Ekland. Sellers se proslavio ulogama u serijalu 'Pink Panther', 'Dr. Strangelove', 'Dobro došli, gospodine Chance' i BBC-jevom 'The Goon Showu'.

Britt se inače pojavila u brojnim filmovima na vrhuncu svoje karijere tijekom 1960-ih i 1970-ih, uključujući uloge u filmu Williama Friedkina 'Noć su nasrnuli na Minskog' i britanskom kriminalističkom filmu 'Get Carter', koji ju je utvrdio kao filmski seks simbol. No, zbog toga je uvijek trebala izgledati dobro i izazovno. Zato je posegnula za plastičnim operacijama. Danas najviše žali zbog prepravka usana koji je napravila 1994.

- To je bilo izuzetno bolno, a kada sam željela 'otopiti' i maknuti ono što su mi ubrizgali u usne, nisam mogla. Za sve one koji govore kako sam s operacijama uništila lice - jesam! Učinila sam to s namjerom, no, ne želim izgledati ovako. Međutim, nemam izbora. Naučila sam živjeti s tim, tako da je i svima koji o tome pričaju bolje učiniti isto - rekla je Ekland. Priznaje kako je oduvijek željela izgledati starije zbog svih muškaraca koji su je gledali i govorili kako je ne smiju dotaknuti jer je suviše mlada.

No, tvrdi kako je izuzev svega danas sretna osoba. Jedino što trenutno planira je napisati pismo gospođi koja je godinama unatrag uzela njezinog psa i brinula o njemu. Ali, naglašava kako joj je jedino bitno da je Pepper imao divan život.

