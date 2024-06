Udala se bivša Miss Universa: Za svoj poseban dan odabrala jednostavnu bijelu vjenčanicu

Bivša Miss Universe, Olivia Culpo (30), udala se za nogometaša Christiana McCaffreyja. Vjenčanje se održalo u, kako prenosi The Hollywood Reporter, Watch Hillu, a ono o čemu se ne prestaje govoriti je Olivijina vjenčanica.

Olivia je nosila jednostavnu haljinu, a bila je zakopčana do grla.

- Kad razmišljam o Christianu i onome što on voli te o trenucima kada misli da sam najljepša, to je apsolutno u nečem ovakvom: bezvremenska, pokrivena i elegantna. Željela sam da djeluje jednostavno i kao da mi daje kompliment, a ne da me nadmašuje. Ima toliko ljepote i jednostavnosti - rekla je manekenka za strane medije.

Par se zaručio prošle godine u travnju nakon četiri godine veze.

- Pokušali smo ovo prešutjeti što duže, ali vijesti se brzo šire. Udajem se za svog najboljeg prijatelja - napisala je Olivia na Instagramu svojedobno.

Christian McCaffrey and Olivia Culpo Have Tied the Knot in Westerly Rhode Island | Foto: TheImageDirect.com

Olivia je ranije bila u vezi s Nick Jonasom i Dannyjem Amendolom. Prije pet godine proglašena je najzgodnijom ženom svijeta u časopisu Maxim, te je jedna od najpoznatijih modnih Instagram influencerica.

Njezin profil prati više od 5,5 milijuna pratitelja, a bila je i natjecateljicom na brojnim izborima ljepote. Nakon što je pobjedila na natjecanju za Miss Rhode Islanda SAD-a, okrunjena je za Miss SAD-a i odnijela je pobjedu za Miss Universe 2012. godine.