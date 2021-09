Zvijezda Netflixove serije 'Emily in Paris', Lily Collins (32) udala se za filmskog redatelja Charlieja McDowella (38).

Lily je kći poznatog engleskog bubnjara Phila Collinsa (70), a seriju, u kojoj je preuzela glavnu ulogu, mnogi smatraju najgorom na Netflixu.

- Nikad nisam htjela biti više nečija nego što sam željela biti tvoja, a sada sam i tvoja žena. 4. rujna 2021. službeno smo zauvijek postali jedno. Volim te - napisala je ispod fotki s vjenčanja.

- Ono što je počelo kao bajka, sada je moja vječna stvarnost. Nikada neću moći opisati koliko je prošli vikend bio čaroban - dodala je.

Lily i McDowell, režiser filmova 'The One I Love' i 'The Discovery', započeli su ljubavnu vezu 2019. godine, a u rujnu 2020. objavili zaruke.

Prva sezona Netflixove serije 'Emily in Paris' nominirana je za dva Zlatna globusa u kategoriji najbolje televizijske serije - mjuzikla ili komedije. Lily Collins nominirana je za najbolju glavnu glumicu u TV seriji.

Trenutno je u tijeku snimanje druge sezone.