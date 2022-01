Pjevačica Ilma Karahmet (21) 2018. godine pobijedila je u RTL-ovom showu 'Zvijezde' i osvojila novčanu nagradu od 100 tisuća kuna. Udala se tijekom snimanja showa, a danas hrabro gradi svoju karijeru u inozemstvu.

Ilma je nedavno osvojila srca Deana i Dana Catena, dizajnera koji stoje iza brenda Dsquared. Modna blizanci su je čuli kako pjeva u Münchenu i ubrzo je pozvali da ih svojim glasom počasti na njihovim proslavama.

- Do suradnje je došlo sasvim slučajno. Imala sam koncert u Münchenu, gdje se pojavio jedan od braće. Upoznali smo se, on je bio oduševljen mojim glasom. Pregledali su sve moje videe i pozvali me da baš ja gostujem na njihovoj rođendanskoj proslavi - kazala je Ilma za srpske medije.

Posebnu podršku joj daje suprug Sedin Lakača za kojeg se udala tijekom snimanja 'Zvijezda'.

- Moj suprug moja je najveća podrška i to ste mogli vidjeti i tijekom natjecanja. Među nama živi toliko emocija. Smatram da imam najdivniju osobu pokraj sebe i ponosna sam na to - rekla je ranije za Večernji list.

Pjevačica je nedavno smršavjela 20 kilograma.

- Ja inače volim uživati u životu, ne volim se opterećivati nekim stvarima, muzika je nešto najljepše što ja radim, tako da to sam sebi stavila na prvo mjesto - rekla je.