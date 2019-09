Udala se u tajnosti prije četiri godine: 'Ti me činiš potpunom'

Gospođa Kojić (47) prisjetila se slavlja kada se prije četiri godine udala za nogometnog menadžera Igora Kojića (32), skrivajći se od znatiželjnih pogleda lokalnog stanovništva, obožavatelja i prijatelja. Par se obvezao na vjernost u dobru i zlu u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije svetoj Elizabeti u Balama gdje je tadašnji menadžer pjevačice Tomislav Petrović brino o organizaciji tuluma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nosila je dugu, decentnu bijelu haljinu i Pradine cipele, a mladoženja se utegnuo u elegantno odijelo s leptir-mašnom. Na vjenčanju je bio samo najuži krug, obitelj i prijatelji - Severinina majka, kumovi Andrea Čermak i Boriš Đikanović, a poseban gost bio je Severinin sin Aleksandar, za kojeg je, hvalila se pjevačica, dala šivati posebno odijelce.

Foto: Privatni album

Cijelu su ceremoniju organizirali u strogoj tajnosti, a crkva i restoran u kojem je bio domjenak bili su blokirani zbog zaštitara pa je bilo nemoguće fotografirati svatove. Vjenčao ih je župnik Aleksandar Vujisić, a za vrijeme ceremonije Severina je plakala. Slavlje je bilo u obližnjoj vili 'Lav', koja je ostala zatvorena za nepoznate, a zagrebački bend koji je paru svirao na proslavi nije ni znao koga će zabavljati pa su se iznenadili kad su vidjeli pjevačicu i Igora.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Severina i Igor vjenčali su se i u Begoradu 2015., kada su svadbi prisustvovali brojni uzvanici. Igor je tada pozvao šestotinjak, a Severina oko 150 uzvanika, koji su odsjeli u beogradskom hotelu Crown Plaza. Iz kuće Igorova oca Dragana Kojića Kebe (58) par su uz 'Đurđevdan' otpratili trubači, a oni su se potom vozili u okićenom 'Stojadinu'. Svadbu je režirao pokojni slovenski redatelj Tomaž Pandur, Severinin veliki prijatelj i suradnik. Ništa se nije prepustilo slučaju. Svadbi su prisustvovali Goran Karan (55), Petar Grašo (43), Maja Šuput (40), Ankica Dobrić (59), Iva Balent. Vjenčanicu je potpisala Matija Vuica, a kasnije se Severina u par njezinih haljina i presvukla. Svadbena kuma bila joj je najbolja prijateljica Andrea Čermak, a upravo je Grašo otpjevao je paru pjesmu za prvi ples - 'Moje zlato'.

Severina je od supruga tražila da potpiše predbračni ugovor, iako je nekoliko godina prije svadbe rekla kako joj je to 'nenormalno'. Sastavio ga je odvjetnik pjevačice, a potpisali su ga u Zagrebu i Beogradu.

- Ni u vezu ni u brak ne kreće se zbog financijske stabilnosti, nego zato što nađeš muškarca koji ti u dobru i zlu može biti oslonac. Ako nestane ljubavi, između dvoje ljudi koji su se voljeli ne smije nestati i komunikacije. U takvoj situaciji ljudi se trebaju ponijeti prijateljski i časno - rekla je pjevačica.

Foto: Privatni album

U ugovoru koji su potpisali stoji kako joj je Igor neće miješati u karijeru i da neće tražiti njezinu imovinu u slučaju razvoda. Međutim, ni Severina neće od njega dobiti ništa od njegove imovine ukoliko dođe do razvoda. Također, Severina ne može potraživati novac koji je on zaradio na nogometnim transferima.

Iako su Severinu i Igora mnogi 'podbadali' zbog velike razlike u godinama, par se nije dao smesti. Severina je u jednom od intervjua izjavila kako 'nekako teško odrasta'.

-Kad pričam ti me slušaš, kad plešem ti se zadovoljno smješkaš, kad padnem ti me čekaš dolje s čokoladom u ruci. Tvoja ljubav me čini potpunom, ali tvoja ljubav prema mom sinu čini me najsretnijom ženom na svijetu. Ponosna sam na tebe jer uvijek izabereš stranu ljubavi. Sretno nam! - napisala je Severina Igoru povodom godišnjice.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Foto: Screenshot/YouTube/Severina

Foto: Screenshot/YouTube/Severina

Foto: Screenshot/YouTube/Severina

Foto: Screenshot/YouTube/Severina

Foto: 24sata

Foto: Fenix-Magazin.de

Foto: Fenix-Magazin.de

Foto: Screenshot/YouTube/Severina

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZVIJEZDE VRIŠTE' S MARIJOM PETREKOVIĆEM: