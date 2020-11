Udala se za 60 godina starijeg, šest ih trebalo na test očinstva

Anna Nicole Smith bila je najpoznatija američka starleta, koja je prvo dijete rodila s 19 godina. Drugog supruga upoznala je u striptiz klubu kad joj je dirao grudi koje je tek operirala...

<p>Američka manekenka, glumica i Playboyeva zečica Vickie Lynn Hogan, poznatija pod umjetničkim imenom<strong> Anna Nicole Smith </strong>na današnji dan trebala je proslaviti 53. rođendan. Njezin život obilježili su brojni skandali iz privatnog života. Bila je nepismena djevojka iz Teksasa koja se udala za tada 86-godišnjeg milijardera, a potom je postala najslavniji model na svijetu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Manekenka koja pleše u 'Despacitu'</strong></p><p>Velik dio njezinog života bio je nepoznat sve dok novinar New York Magazinea nije ispričao. Majka ju je rodila sa 16 godina, a život s njom bio je problematičan za Anne. </p><p>- Želite li znati kakvo je bilo moje djetinjstvo? Želite li čuti što mi je sve radila? Sve što je dopustila mojem očuhu i bratu? Želite li znati sve o premlaćivanjima i silovanju? To je bila moja majka - rekla je jednom prilikom Anna kroz suze u televizijskoj emisiji. </p><p>Kad joj je bilo pet godina, Smith je sanjala da postane model, ali nije mislila da će se to ikada ostvariti. U tinejdžerskim danima bila je visoka 180 centimetara, nije bila mršava, imala je ravne grudi i neurednu kosu. Mnogi kolege iz škole su je zadirkivali.</p><p>Nakon što je pala prvi razred srednje škole, nije više ni pokušavala s obrazovanjem. Zaposlila se u fast food restoranu, gdje je upoznala svog prvog supruga<strong> Billyja Waynea Smitha</strong>. S 19 godina rodila je prvo dijete. Tri mjeseca nakon rođenja sina Daniela, Nickie je napustila supruga i odselila se. Tvrdila je da ju je zlostavljao pa se razvela.</p><p>Jedne večeri uz autoput je vidjela oglas sa ženom u bikiniju i potpeticama pa je ušla u taj klub. Mislila je da će postati konobarica, ali je zapravo završila na audiciji za striptizetu. Nije joj ples išao od ruke u početku. Imala je male grudi i nije se mogla opustiti na pozornici, ali je ipak dobila posao. </p><p>Naposljetku su njezine male grudi bile velika atrakcija u striptiz klubu. Anna je uskoro počela spavati s muškarcima i ženama za novac. Jednog jutra se probudila gola s plesačicom, sve okolo njih bilo je prekriveno bljuvotinom. Tad je popila prvi Xanax, zbog kojeg je naposljetku i umrla. Sa sobom je stalno nosila vrećicu punu lijekova. </p><p>Uskoro je počela plesati i po okolnim striptiz klubovima pa je uštedjela novca i povećala grudi. Otišla je na nekoliko operacija i konačni rezultat bio je itekako vidljiv. </p><p>Krajem 1991. u jedno poslijepodne u Houstonu, <strong>J. Howard Marshall II. </strong>sjedio je na zadnjem sjedištu svog automobila i tugovao za preminulom ženom. Njegov vozač bio je zabrinut za njega pa mu je preporučio da si nađe mlađu ženu. Tad su se parkirali kod striptiz kluba na periferiji grada. Vozač mu je pomogao da iz automobila pređe u kolica te su se smjestili u potpuno prazan klub. Iznenada se na pozornici pojavila djevojka u kratkoj, crvenoj haljini, koja je tad bila osrednja plesačica, ali vrlo zanimljiva. Ubrzo je bacila haljinu. Imala je na sebi samo crvene tange, a u prvom planu su bile njezine bujne grudi.</p><p>Ta striptizeta bila je Anna Nicole Smith, koja je na pozornici nosila nadimak Nickie. Nagnula se prema Howardu, a on je njezine grudi primio u ruke. Idućeg jutra su skupa doručkovali, a kad mu je rekla da se mora vratiti poslu, on joj je dao kuvertu punu novčanica od sto dolara. </p><p>- Nemoj ići. Više nikada nećeš morati raditi - rekao joj je tad. Ubrzo je svima ispričao kako se zaljubio. Sin Pierce upozorio je oca da je veza s Annom opasna za njegove financije, ali ga je Howard optužio da je ljubomoran. Bili su godinu dana u braku jer je Howard preminuo. Marshall je imao sina iz prvog braka koji je Anne Nicole Smith osporio pravo na nasljedstvo, tvrdeći da njen brak nije bio valjan jer mu je otac bio senilan i nije znao što radi. Ona je tvrdila da je brak bio pravovaljan te da ima pravo na nasljedstvo. Prvo je tražila polovicu od 1,6 milijarde dolara, koliko je Marshall ostavio, a kasnije je rekla da pristaje i na četvrtinu. Počeo je sudski spor koji nije završen do njene smrti.</p><p>Nasljedstvo je pripalo njezinoj kćeri <strong>Dannielynn </strong>(13), čiji se otac ne zna. U maticu rođenih upisan je njezin odvjetnik <strong>Howard E. Koch</strong>. Međutim, javio se <strong>Larry Birkhead </strong>(47) koji je tvrdio da je imao spolni odnos s Annom u trenutku začeća djevojčice. Javili su se i usvojeni princ pruske princeze Frederic Prinz von Anhalt, tjelohranitelji Alexander Denk i Mark Hatten. Potom se javila polusestra Anne Nicole s novom verzijom - da je dijete začeto smrznutom spermom njezina preminulog supruga, milijardera J. Howarda Marshalla. Međutim, DNK analiza je dokazala da je otac Larry Birkhead. </p>