Ugledala se na Meghan: Bivša Harryjeva cura glumi u seriji

Dok nije upoznao Meghan Markel (37) s kojom trenutačno čeka prvo dijete, princ Harry (34) bio je dugo vremena jedan od najpoželjnijih neženja. Zbog smrti majke, princeze Diane, u ranom djetinjstvu, Harry je dugo vremena tražio utjehu u drugim ženama.

Foto: AFP

Popis njegovih bivših cura, malo je reći, dugačak je. Od šuškanja da je s pjevačicom Ellie Goulding (31), do veze s manekenkom Florence Brudenell Bruce (32), Chelsy Davy (33), Camille Romestrand pa sve do Mollie King (30). No, osim Meghan Markle, Harry je dvije godine, od 2012. do 2014. bio s glumicom Cressidom Bonas (29) za koju su mnogi smatrali da će postati njegova životna odabranica.

Foto: Reuters/Pixsell

Nakon što je veza s Harryjem pukla, Cressida se posvetila glumačkoj karijeri, a britanski mediji su objavili kako je nedavno dobila glavnu ulogu u novoj seriji ITV-a 'The White House Farm Murders'. Radnja serije smještena je sredinom osamdesetih godina kad se u malom mjestu Essex u Velikoj Britaniji dogodi višestruko ubojstvo.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Cressida u seriju utjelovljuje ulogu kćeri obitelji u kojoj se događa ubojstvo. U seriji će se još pojaviti Alfie Allen (32) i Mark Addy (54) poznati po ulogama Theona Greyjoya i kralja Roberta Baratheona u popularnoj seriji 'Igre prijestolja'.

Svoju glumačku karijeru započela je još 2005. u seriji 'Trinity', a do sada je glumila u filmovima 'The Bye Bye Man' i 'Tulip Fever'.

Iako su prekinuli prije četiri godine, Cressida je bila pozvana na svadbu princa Harryja i Meghan Markle, kao i na svadbu princeze Eugenie (28) i Jacka Brooksbanka (32) s kojima si je bliska prijateljica.