Ugledni novinar dobio je otkaz zbog masturbacije za vrijeme sastanka: 'Jako glupa pogreška'

<p>Poznati američki odvjetnik, autor i pravni analitičar <strong>Jeffrey Toobin</strong> (60) dobio je otkaz u uglednom listu New Yorker zbog poprilično bizarnog razloga. Tijekom jednog od uobičajenih pandemijskih videosastanaka s kolegama se samozadovoljavao. </p><p>Toobinova reakcija zgrozila je njegove sugovornike, a zvijezda New Yorkera pojasnila je posramljena kasnije kako se radilo o nepažnji. Svima se ispričao, no posljedice su za njegovu karijeru ipak bile neizbježne. </p><p>- Danas sam dobio otkaz u New Yorkeru nakon 27 godina rada. Uvijek ću voljeti taj magazin, nedostajat će mi dosadašnji kolege i radujem se ubuduće pratiti njihov rad - napisao je na Twitteru. </p><p>New Yorker mu se već zahvalio na suradnji, a CNN je objavio kako se renomirani autor i stručnjak neće neko vrijeme pojavljivati na televiziji. Naveli su kako se 'bavi osobnim pitanjima'. </p><p>O novinarevom potpuno neprimjerenom ponašanju prvi je izvijestio Vice, a narednih su se dana oglasili i njegovi poslodavci, kao i sam Jeffrey Toobin. On je nezgodu okarakterizirao kao 'sramotnu i glupu pogrešku', koja se dogodila zbog toga što nije bio svjestan da mu je upaljena kamera.</p>