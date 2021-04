Ukrajinka Anastasia Pokreschuk (31) opsjednuta je ubrizgavanjem hijaluronskih filera. Povećala si je usta i obraze, a zbog te transformacije na Instagramu je prati više od 500.000 ljudi na brojnim profilima. Brojka njenih pratitelja svakodnevno se penje, a njena je popularnost prerasla granice Ukrajine.

Iako je povećavanje jagodica prilično česta estetska operacija, Anastasia je otišla korak dalje te si drastično izmijenila lice.

Za 24sata dala je ekskluzivan intervju u kojem je objasnila zašto još uvijek nije zadovoljna svojim izgledom i kada će ponovno posjetiti Hrvatsku.

- Mnoge žene podvrgavaju se nekoj vrsti uljepšavanja. Sve mi radimo frizure, šminkamo se, lakiramo nokte, kako bismo izgledale što ljepše same sebi, da bismo dostigle taj neki idealni izgled kojem težimo. Ja sam sebe uvijek vidjela s velikim obrazima, zamišljala sam da ću sebi tada biti najljepša. Zato sam otišla pod nož i ne smatram da je to loše. Plastična kirurgija je pomoć svima nama da se osjećamo najbolje u svom tijelu - odgovorila je na pitanje zašto baš povećanje obraza.

Iako se radi o nesvakidašnjoj alternaciji, njeni prijatelji i obitelj podržali su ju u naumu.

- Bili su normalni kada sam im rekla što želim napraviti, a onda i kada sam otišla pod nož. Nije im bilo ništa čudno, dapače podržali su me da se osjećam samopouzdano u svojoj koži jer su znali koliko to želim - kaže.

Na ulici je ipak drugačija situacija, kada ju mnogi promatraju s čuđenjem.

- Nisam do sada imala nikakva ružna iskustva, ali primijetila sam da me nekad ljudi znaju gledati raširenih očiju i baš ‘bulje’. No ja se time ne obazirem. Ako nekome i smeta kako izgledam, meni ne smeta, sebi sam lijepa ovakva. Na kraju, za sebe živimo, a ne za druge, zar ne? - priča.

S velikim brojem pratitelja na društvenim mrežama, nije čudno da je prepoznaju na ulici.

- Da, prepoznaju me i to često. Ali uvijek sam do sada imala lijepa iskustva gdje ljudi zastanu sa mnom, kažu mi da su obožavatelji i pitaju da se fotografiramo. To mi nikad nije teško, volim pričati sa svojim obožavateljima - kaže Ukrajinka. Iako su reality showovi sve popularniji, a Instagram zvijezde se često poziva da u njima sudjeluju, Anastasia za takav pothvat ipak nije zainteresirana.

- Ne zanima me ulazak u bilo kakav reality show, jednostavno mislim da to nije moj poziv. Ali nikad ne reci nikad. Ako naiđe neka vrsta reality showa koji mi se svidi, razmislit ću. No za sada me to ne privlači - kaže.

Anastasia je na svom tijelu imala nekoliko operacija, a prošli se tjedan podvrgla i liposukciji u Istanbulu od koje se dobro oporavlja. Ali, kaže nam, tu neće stati.

- Skoro pa sam 100 posto zadovoljna svojim izgledom. Ipak, čovjek uvijek gleda što bi moglo bolje i što bi se moglo popraviti. Tako da sad razmišljam da ponovno povećam grudi, ali za mrvicu da budu u skladu s tijelom - kaže i dodaje da je imala toliko operacija da ne može zbrojiti koliko je sve koštalo.

- Jednostavno, nisam dobra u matematici - našalila se. Sve operacije Anastasia financira sama, a novac zarađuje putem svog bloga i društvenih mreža.

- Blogerica sam i influencerica. Sve što vidite na mojim društvenim mrežama je ono što ja radim. I obožavam to. Ima jedna sjajna poslovica kojom se vodim ‘Ako nađeš posao koji voliš, nećeš raditi niti jedan dan u životu’. I kod mene je to zaista točno - kaže.

Što se tiče njenog ljubavnog života, uživa u tome što je solo.

- Nisam u vezi jer sam vrlo izbirljiva. Ja bih Vin Diesela, Brad Pitta,.. takvu vrstu muškaraca. Dok takav ne dođe, bolje mi je samoj - priča nam kroz smijeh. Od muškaraca koji su joj zgodni, kaže nam da poznaje Nevena Ciganovića.

- Čula sam za Nevena Ciganovića, baš sam ga nedavno pretraživala na internetu i stvarno je zgodan - priznaje nam.

Zbog njega, ili zbog mora, doći će ponovno u Hrvatsku.

- Posjetila sam Hrvatsku kada sam bila malo dijete, imala sam možda devet ili 10 godina. Ostala mi je u sjećanju kao jedna predivna zemlja, toplog sunca i čistog mora. Ali želim ju posjetiti ponovno, tako da ćete me sigurno vidjeti kod vas, ako ne ovog, onda sljedećeg ljeta - zaključila je.