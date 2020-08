'Ulazim u reality, vidjet ćemo hoće li biti akcije pod plahtama'

Ne mogu unaprijed govoriti, većina kaže 'ne' pa uradi, rekao je Ervin koji je u Big Brotheru najviše ostao zapamćen po turbulentnoj vezi i seksom ispred kamera sa Splićankom Stefani Banić

<p><strong>Ervin Mujaković </strong>(29), javnosti najpoznatiji kao natjecatelj u regionalnom Big Brotheru 2015., pohvalio nam se kako ponovno ulazi u reality. </p><p>Zasad nam ne smije otkriti naziv realityja, no kaže kako je riječ o srpskom showu koji počinje početkom rujna.</p><p>- Novi koncept realityja, igre, zadaci, ambijent same kuće, sve su to razlozi zbog kojih sam uzbuđen - priča nam Ervin koji se osim u Big Brotheru, natjecao i u srpskom showu 'Zadruga'.</p><p>- Ovo je treća sreća, dobio sam do sada najbolju ponudu koju nisam mogao odbiti - iskren je.</p><p>Od novog realityja očekuje jedno lijepo iskustvo i zanimljiv boravak u vili. U showu bi htio izdržati što dulje.</p><p>- Naravno, neki cilj je ostati do finala, nadam se da ću uz pomoć ljudi koji me podržavaju uspjeti to - poručio je.</p><p>Pitali smo ovog isklesanog Sarajliju<strong> </strong>što misli može li pobijediti u natjecanju koje ga čeka.</p><p>- S obzirom na to da mi je treći reality, mislim da mogu, da svojim ponašanjem i postupcima mogu dobiti velike simpatije kako ukućana, tako i ljudi koji me podržavaju i glasaju - rekao je.</p><p>Ervin je u Big Brotheru najviše ostao zapamćen po turbulentnoj vezi i seksom ispred kamera sa Splićankom<strong> Stefani Banić</strong>. </p><p>A evo što kaže je li i sada spreman ponoviti 'akciju pod plahtama'.</p><p>- Iskreno, ne mogu unaprijed govoriti, većina kaže 'ne' pa uradi, vidjet ćemo sve - misteriozan je.</p><p>Obitelj i prijatelji, priča nam, podržavaju njegov ulazak u reality. Nije htio reći koliko će zarađivati boravkom u vili.</p><p>- To se ne govori he he, mogu samo reći da je ponuda najbolja i najveća do sada - zaključio je Ervin.</p>