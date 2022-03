Ulovila je ruskog oligarha, voli egzotična putovanja, a bliska prijateljica joj je Nina Badrić

Dugogodišnja prijateljica Nine Badrić (49) i jedna od najintrigantnijih osoba u Srbiji, Aleksandra Meljničenko (44) već je 15 godina u braku s ruskim milijarderom Andrejom Meljničenkom (50). Punila je naslovnice, a onda 2005. gotovo nestala iz javnosti. No, ovih je dana ponovno u središtu pažnje jer se njezin suprug našao na udaru sankcija zbog ruske invazije na Ukrajinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Talijanska policija u Trstu zaplijenila im je superjahtu dugu 143 metra, a vrijednu 530 milijuna eura. S njome su prošle godine posjetili i Hrvatsku, a na njoj je rado viđen gost bila i pjevačica Nina Badrić.

Nina i Sandra tulumarile su na Ibizi, a posjetile su i Karibe, čime se Badrić pohvalila na društvenim mrežama. Na prvom odmoru s milijarderima provela je mjesec dana, iako je planirala ostati dva tjedna.

Bilo je to netom nakon razvoda od poduzetnika Bernarda Krasnića, s kojim je šest godina provela u braku.

- Osjećam se kao da sam mjesec dana bila u najljepšem snu. Sandra i Andrej su iznimni i jednostavni ljudi koji su oplemenili moj život i unijeli u njega puno radosti. Bili su najbolji domaćini koje sam mogla poželjeti. Za mene će ovo putovanje i dani koje sam provela s njima u društvu zauvijek ostati kao najljepše putovanje moga života - rekla je tada oduševljena Nina.

Sandra se devedesetih godina pojavila na srpskoj estradi kao dio grupe Models. Tu su grupu činile manekenke koje su pjevale ili pokušavale pjevati, a proslavile su se hitom 'Pare, pare, pare'.

Nakon što se grupa raspala, proširila se vijest da Aleksandra udala za jednog od najbogatijih Rusa, Andreja Meljničenka. Postoji nekoliko verzija o njihovom upoznavanju, no nijedna nije potvrđena.

Imamo vrlo sličan ukus u svim segmentima – od garderobe do interijera. Moj zaručnički prsten sam, tjedan dana prije no što će mi ga Andrej pokloniti, gledala i razmišljala: 'Baš bih voljela da ga imam'. Niti je tada on bio sa mnom niti sam mu to spominjala, a u cijeloj Moskvi odabrao je baš njega. To je jednostavno nevjerojatno - rekla je Sandra jednom prilikom.

Par je u braku od 2005. godine te imaju dvoje djece. Njihova svadba trajala je tri dana te navodno stajala tri milijuna dolara. Pjevačica Christina Aguilera i Enrique Iglesias zabavljali su publiku do kasnih jutarnjih sati. Sandra svoj život pokušava držati dalje od očiju javnosti pa tako nema ni društvene mreže. Njezina majka Vanja Nikolić rođena je u Baškoj Vodi, a godinama živi u Brelima.