Ultra groznica ponovo u Splitu, stižu velika imena elektronske scene: Afrojack, DJ Snake, Cox

Split se sprema za još jednu rekordnu godinu i dolazak desetaka tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta, posebno nakon najave još 14 zvjezdanih imena koji će nastupiti na trodnevnom spektaklu u Parku Mladeži na ovogodišnjoj Ultri.

POGLEDAJTE VIDEO:

S nestrpljenjem su Ultranauti iščekivali i objavu glazbenika koji stižu na Hvar, Brač i Vis, u sklopu programa Destination ULTRA. Njihovom je čekanju došao kraj jer su organizatori festivala, tvrtka MPG Live, potvrdili o kojim izvođačima je riječ.

Foto: PROMO

Regatta party prvo je odredište za Destination ULTRA pustolovine, a održat će se 10. srpnja u 585 Clubu, smještenom na Bolu, u blizini plaže Zlatni rat.

Zvijezda večeri je KSHMR, indijsko-američki DJ, producent, skladatelj, bivši reper i pjevač, čije je pravo ime Niles Hollowell-Dhar. 'Secrets', 'Kids' i 'Scare Me' samo su neki od hitova kojima je osvojio globalnu EDM scenu i koji su ga odveli na najpoznatije festivalske pozornice. Na pozornici 585 Cluba će mu se pridružiti i brazilska DJ zvijezda Sevek, kao i Gil Gazle te Joe2Shine.

Hvar se ponovno sprema i za cjelodnevni program. Već u ranim podnevnim satima započinje tradicionalni ULTRA Beach koji će se i ove godine održati u Carpe Diem Beach Clubu na Paklenim otocima, 11. srpnja.

Foto: PROMO

Na Hvar stiže Afrojack, u sklopu svog programa Jacked Takeover, a njegovo ime već govori dovoljno. 'Turn Up The Speakers', 'Ten Feet Tall', 'Take Over Control', neki su od hitova nizozemske super zvijezde koja je godinama u samom vrhu najboljih DJ svijeta.

Brojne nagrade, milijuni pregleda na svim glazbenim platformama, suradnje s velikim pop zvijezdama – pozivnica je ovo za sve one koji žele doživjeti trenutke koji se nikad ne zaboravljaju.

Foto: PROMO

Osim njega, u sklopu programa Jacked Takeover, dolaze i Chasner, Chico Rose, Cosmicat, Julian Cross te Mike Williams.

Večer se nastavlja na istom mjestu uz program RESISTANCE Hvar kada plesni podij preuzimaju obožavatelji malo tvrđeg house i techno zvuka.

Nicole Moudaber, libanonsko-britanska osnivačica izdavačke kuće, radijska ličnost te DJ-ica i producentica headlinerica je ove večeri, a koja će zavladati plesnim podijem svojim jedinstvenim techno i house ritmovima. Noć se začiniti i berlinski techno duo Pan-Pot.

Foto: PROMO

Destination ULTRA završava na Visu, uz program RESISTANCE VIS koji je na rasporedu 12. srpnja, na jednom od najekskluzivnijih mjesta na Mediteranu, u tvrđavi Fort George. Riječ je o boutique događanju, koje je rezervirano za 2000 posjetitelja, a ove će ih godine zabavljati britanski dvojac Solardo.

Foto: PROMO

Od nedavno objavljene himne 'I Can't Wait', u suradnji s Tiëstom i Poppy Baskcombom, do munjevitog retro plesnog ritma 'You Make Me Feel', s Comanavagom ili pak bezvremenske 'Move Your Body' Marshalla Jeffersona iz 2019., Solardo jednostavno ne može pogriješiti.

Prije mjesec dana izbacili su singl 'Big Talk' s Idrisom Elbom, a kako zvuče uživo, moći će se uskoro provjeriti na bajkovitom Visu, uz spektakularni zalazak sunca po kojem je ova destinacija nadaleko poznata.

Foto: PROMO

Podsjećamo, deveto izdanje festivala započinje u splitskom Parku Mladeži koji će zasvijetliti u ULTRA Europe bojama od 7. do 9. srpnja.

Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Axwell, Boris Brejcha, Carl Cox, Charlotte de Witte, DJ Snake, Enrico Sangiuliano, Fedde Le Grand, Gryffin, Hardwell, HI-LO, Martin Garrix, Mathame, Morten, Nora En Pure, Oliver Heldens, Steve Aoki, Tchami, Zedd i Timmy Trumpet dosad su potvrđeni izvođači.

Foto: PROMO

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU ZABAVNO-EDUKATIVNOG SERIJALA 'TKO JE KRIV?':

Najčitaniji članci