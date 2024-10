Ultra i dogodine u Splitu! Prve ulaznice puštene su u prodaju

Nova dekada, nezaboravni trenuci i povratak u srce Splita! Nakon što je jubilarno 10. izdanje ispisalo povijest i obilježilo ljeto 2024., festival ULTRA Europe s ponosom ulazi u svoje novo poglavlje! Od 11. do 13. srpnja 2025., Split će ponovno postati dom svima onima koji žive za elektroničku glazbu, ljubiteljima nezaboravnih trenutaka i onima koji se ne boje biti ono što jesu – slobodni, puni života i spremni za novu dimenziju ljetne festivalske euforije. Otvorenje 11. izdanja započinje puštanjem posebnih regionalnih ulaznica u prodaju koje se mogu osigurati putem online sustava Entrio.

Foto: PROMO

Limitirani broj ulaznica za dio festivala koji se održava u samom srcu Splita, na stadionu Park mladeži, od danas se može kupiti po posebnim regionalnim cijenama. Svi oni koji na vrijeme žele osigurati svoje mjesto među Ultranautima, u ponudi ograničenog kontingenta early bird regionalnih ulaznica mogu pronaći trodnevne GA ulaznice po cijeni od 99€ koje su po ovoj cijeni rezervirane samo za najbržih 500 kupaca.

U ponudi su i trodnevne VIP ulaznice po cijeni od 289€ te jednodnevne VIP ulaznice po cijeni od 109€. Za sve najveće obožavatelje i ove su godine dostupne trodnevne FAN PIT ulaznice po cijeni od 169€ koje su u prošlogodišnjem izdanju rasprodane u rekordnom roku. Ulaznice se mogu osigurati putem online sustava Entrio, a po isteku zaliha ovog limitiranog kontingent, u prodaju kreću ulaznice po višim cijenama.

Foto: PROMO

- Proteklih deset godina festivala ULTRA Europe bilo je ispunjeno nevjerojatnim trenucima te velikim rastom koji nas je doveo do pozicije jednog od najvećih i najprestižnijih glazbenih događanja u svijetu. No, s tim razvojem, svako novo izdanje donosi i novu odgovornost i izazov – podizati ljestvicu, postavljati nove standarde i stvarati iskustva koja nadmašuju očekivanja naših vjernih Ultranauta. Prošlogodišnje jubilarno izdanje bilo je prekretnica, no s novom dekadom festivala imamo obavezu da i dalje inoviramo i unapređujemo sve aspekte festivala kako bi svatko tko dođe osjetio magiju festivala na svoj način. Zajedno smo gradili ovu priču i već je postala tradicija da se svakog drugog vikenda u srpnju svi ljubitelji elektroničke glazbe okupljaju u Splitu. Vidjeti toliki broj ljudi iz različitih krajeva kako se vraćaju, donose svoju energiju i stvaraju uspomene, posebna je motivacija da uvijek idemo naprijed - izjavio je Alek El-kazal, projektni direktor festivala.

Festival ULTRA Europe iz godine u godinu kontinuirano postavlja nove standarde u svijetu glazbenih događanja, što potvrđuju i impresivne brojke. Prošlo desetljeće festivala privuklo je više od 1.4. milijuna posjetitelja iz više od polovice zemalja svijeta, čime je Split još jednom potvrdio svoj status globalnog središta elektroničke glazbe. Uz više od 2000 DJ nastupa koji na društvenim mrežama broje stotine milijuna pregleda, festival i dalje drži titulu vodećeg destinacijskog događanja u Hrvatskoj, ali i najvećeg međunarodnog događanja.

Foto: PROMO

To su podaci koji festival ULTRA Europe stavljaju uz bok najvećem izdanju ULTRA festivalske obitelji, onom u Miamiju, ali i daju nemjerljivu promidžbu gradu Splitu i Republici Hrvatskoj kao domaćinu. Uz početak prodaje ulaznica, organizatori najavljuju još uzbudljivih novosti za sve Ultranaute – uskoro stiže potvrda prvih izvođača koji će zasjati na pozornicama u Splitu, a u završnoj je fazi i produkcija službenog aftermovieja jubilarnog 10. izdanja koji će uskoro biti dostupan javnosti. Ovi desetominutni kinematografski uradci, koji su postali sinonim za oživljavanje najljepših trenutaka svakog izdanja, dosad su prikupili više od 15 milijuna pregleda na YouTubeu. Nova dekada festivala, prema riječima organizatora, donosi i novu dimenziju ULTRA Europe doživljaja i poziva na još jedno nezaboravno iskustvo!

Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu te Instagram profilu.

Foto: PROMO