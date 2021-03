Proljeće je pred vratima, a s njim i sve glasnija nagađanja o nadolazećoj festivalskoj sezoni, koja starta već od svibnja. Europske zemlje odlučuju se za razne taktike: od COVID putovnica, masovnog cijepljenja građana pa sve do brzih i svima dostupnih antigenskih testova, koji bi mogli spasiti i događanja na obali. Posebice ona koja već godinama organiziraju Britanci. Boris Johnson prije dva tjedna najavio je ukidanje svih protupandemijskih mjera već u lipnju, a britanski premijer možda ovim potezom “probudi” i ostale. Malo tko želi odustati od sezone, a nije puno ni onih koji si to financijski mogu dopustiti. Neki od najvećih svjetskih glazbenih festivala otpisali su i 2021. godinu, no festivali u Hrvatskoj još se ne daju. Većinom “tapkaju u mraku i neizvjesnosti”, a provjerili smo s organizatorima što planiraju ove godine.

U Hrvatskoj festivalska open air sezona traje od svibnja do rujna, a otkako se pojavila u Splitu, Ultra Europe zasigurno je najpopularnije događanje na Jadranu. Trodnevni masovni party uz komercijalnu elektroničku glazbu gradu donosi desetke tisuća turista i značajne prihode, a u Splitu se u tjednu Ultre iznajmljuju i garaže, šupe, balkoni, dvorišta... Mladi spavaju na otvorenom, neki uopće i ne spavaju. Došli su s drugog kraja svijeta, no rijetko je tko umoran. Tu su da se dobro zabave do posljednjeg atoma snage. Pa i još malo više.

Jednima smeta gužva i buka, drugima smeće i nered koje neizbježno ostaje nakon desetak tisuća ljudi željnog razularenog provoda, no partijaneri se nadaju kako će ove godine ponovno ogrnuti zastavama svojih zemalja, kao na kakvoj bizarnoj Olimpijadi, promarširati gradom pod Marjanom. Nada se tome sasvim sigurno i prvi čovjek Ultre, Joe Bašić. Ipak, vijesti iz Miamija, objavljene prije svega nekoliko dana ne daju previše razloga za optimizam. Ultra na Floridi je ponovno otkazana, a krivac je, dakako, još uvijek aktualna pandemija korona virusa.

- Prerano je još za bilo kakve zaključke oko Ultre u Splitu. Do tada ima još četiri mjeseca. Pratimo situaciju, a ona se mijenja iz dana u dan. U suradnji smo s gradom, poštujemo mjere Stožera i možemo se samo nadati da će sve biti u redu do srpnja - kaže nam Bašić.

Sigurnosne restrikcije tu su s razlogom, no za brojne organizatore, kao i trenutačno za ugostitelje, bile bi ravne zabrani. Zanimalo nas je hoće li uopće ići u organizaciju ovakvog projekta, ako bi se ispostavilo da na Ultri smije biti tek 20% ili 30% kapaciteta te da se gosti moraju pridržavati mjera, potpuno nezamislivih prilikom ovakvog vida zabave.

- Morat ćemo sjesti i vidjeti što se može izvesti u takvom hipotetskom slučaju, a što ne. Ne mogu vam tu zasad ništa detaljnije reći, teško je stvarno trenutačno biti pametan - priznaje.

Puno se priča i o tzv. COVID putovnicama. Španjolci će model testirati na Ibizi, proslavljenoj meki partijanera, već u svibnju. Ako se to pokaže kao dovoljno dobar model zaštite, implementirat će ga na nacionalnoj razini u ljetnoj sezoni. Prvi čovjek splitske Ultre kaže nam da se zasad o tome nije ništa konkretno govorilo, no razmotrit će sve opcije koje mogu pomoći da ove godine festival u Splitu ipak ugleda svjetlo dana. Ako se pak obistini onaj najgori scenarij, Ultra će biti transparentna sa svojom publikom.

- Vraćat ćemo novac od ulaznica onima koji zatraže povrat, a onima koji odaberu sačuvati ulaznicu ona će vrijediti sljedeće godine. Naša politika i prošle je godine bila takva - najavljuje Bašić.

Samo tjedan dana prije Ultre, za ljubitelje nešto drugačije elektroničke glazbe kao prava poslastica djeluje Dimensions Festival. Ovog ljeta iz Istre seli u Tisno i Šibenik na tvrđavu sv. Mihovila, a unatoč još uvijek aktualnoj pandemiji korona virusa organizatori su najavili kako je glazbena manifestacija zakazana u terminu od 1. do 5. srpnja te zasad očekuju kako ćemo se moći zabavljati po nekim 'starim standardima'. Ne treba zaboraviti ni da je prošlog ljeta, nakon popuštanja prvog vala virusa, svojevrsni eksperiment na Martinskoj u potpunosti uspio. Bila je to jedna od rijetkih lokacija u Europi, na kojoj je upriličeno nekoliko manjih festivala i koncerata, a nakon svega nije zabilježen rast oboljelih.

Festivali bi se ovog ljeta trebali nizati kao na traci. Tu su još i već najavljeni Outlook i Seasplash, a uskoro izlaze i dodatne informacije o Membrainu, Blastu, Regiusu, Kanal Festu, Slurp!-u... Potencijalnih manifestacija nikad je više, a informacija 'odozgo' nikad manje.