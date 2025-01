Umjesto Kupida, Rihanna gađa svojim strelicama: Objavila je nove fotografije u crvenoj čipki

Popularna pjevačica Rihanna 2025. je počela sa stilom. Iako mnogi još muku muče s pisanjem godine i pretvaranjem četvorke u peticu, glazbena zvijezda već razmišlja o Danu zaljubljenih.

Vlasnica hitova 'S&M', 'We found love' i 'Disturbia' objavila je niz novih fotografija na Instagramu s kojima je predstavila novu Savage X Fenty kampanju. Prikazala je ženstveniju verziju Kupidona u vrućem čipkastom donjem rublju uz luk i strijelu.

Majku dvoje djece je Guinnessova knjiga rekorda proglasila najprodavanijom zvijezdom 21. stoljeća i najbogatija je glazbenica s procijenjenom neto vrijednošću od 1,4 milijarde dolara od prošle godine.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Tim postignućem postala je i najmlađa samoostvarena milijarderka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Brojni fanovi zamjeraju Rihanni što još uvijek nisu dobili njezin novi album, bez obzira na to koliko joj uspješno ide prodaja šminke i čipke. Posljednjih godina zanemarila je svoju umjetničku stranu i svu energiju usmjerila u poduzetništvo.

Britanski The Sun je prošle godine objavio da je album 'na korak do izlaska' te da će pjevačica 2025. krenuti na veliku svjetsku turneju. Publika s nestrpljenjem očekuje izlazak devetog studijskog albuma, a posljednji objavljeni album bio je 'Anti' iz 2016. godine. S tog albuma izdvojile su se pjesme 'Work', 'Love on the Brain', 'Needed Me' i 'Kiss It Better'.