Umjetnost treba pornografiju, a pornografija želi kreativnost'

Sredinom veljače završen je i filmski natječaj koji je rezultirao s preko 1.000 prijava iz cijelog svijeta. Tijekom festivala će se u domaćoj i međunarodnoj konkurenciji te popratim programima prikazati više od 200 kratkometražnih filmova.

Natjecateljski filmovi bore se za laureat „Veronikina lubanja“. U domaćoj konkurenciji natjecat će se 16 filmova u sklopu kojih će biti i jedna svjetska premijera, a to je film „Sava raka tika taka“ Vjerana Vukašinovića. U međunarodnoj konkurenciji natjecat će se i

pobjednici festivala u Oberhausenu, Cannesu i Allecyju, a tu je i animirani film nominiran za Oscara 2018. „Negativan prostor“.

Foto: Promo

U sklopu popratnih filmskih sadržaja i ove godine bit će Sound & Vision program koji spaja film i glazbu izvođenu uživo. Za ovaj koncertno-filmski program odabran je audiovizualni projekt "Spiritual Market" glazbenika Vedrana Ružića i njegovog

sastava uz projekciju filma koji kao autori potpisuju John Kardum, Ira Tomić i Vedran Ružić.

U sklopu programa Zagorski specijal prikazat će se film Dvorac koji je snimljen za vrijeme četvrtog Tabor Film Festivala prije 12 godina u sklopu maratona kratkog filma. U ovogodišnjim retrospektivama posjetitelji će moći uživati u filmovima splitskog redatelja Borisa Poljaka i mladog beogradskog redatelja Stefana Ivančića.

Prošlogodišnji dobitnik Grand Prixa Volker Schlecht vraća nam se na Tabor ne samo kao član žirija, već i da nam predstavi rad svojeg umjetničkog kolektiva Drushba Pankow. Volker Schlecht i Alexandra Kardinar osnovali su Drushbu Pankow 2002. godine u Pankowu - sjeveroistočnom okrugu Berlina. Rade zajedno kao ilustratori, grafički dizajneri i filmaši te su ovjenčani prestižnim nagradama poput zlata za Europski dizajn 2010. Njihovi kratki animirani filmovi prikazivani su i nagrađivani na mnogim međunarodnim festivalima.

Nastavit će se i dugotrajna suradnja s Europskom filmskom akademijom tako da će se i u 2018. godine prikazati program filmova nominiranih za nagradu EFA u kategoriji kratkometražnog filma pod nazivom Short Matters. Najpopularniji i najotkačeniji program ukojem publika odučuje pobjednika Noć žive publike vodit će popularni stand up komičar Vlatko Štampar.

- Umjetnost treba popularnost pornografije, a pornografija žudi za kreativnošću - kažu organizatori, koji će ugostiti filmove talijanske redateljice i osnivačice istoimenog filmskog kolektiva Monike Stambrini, koja se na umjetnički intrigantan način bavi pornografskim i temama seksualnosti.

Angažman talijanske porno dive Valentine Nappi kao glavne protagonistice ovih filmova dodatan je izazov gledateljima: u horotici „Queen Kong“ gledat ćemo je kako se pretvara u ženu-zvijer, a hard core dokumentarac „Ja sam Valentina Nappi“ kamerom ulazi u njezin intrigantan privatni život.



Posjetitelje će zabavljati Neno Belan, Fiumens, Pips, Chips & Videoclips, Gabi Novak i Matija Dedić, Krankšvester, Kawasaki 3p, Nipplepeople, Zoran Predin, M.O.R.T., Jonathan, Šumovi protiv valova, Maja Posavec, Cinkuši, Seven That Spells, Svemirko, Mother Cake (AUT), All Strings Detached (SLO), Dr. Smeđi Šećer, DJ Chill, DJ Boo Dale, DJ Kneža i mnogi drugi. Sve to na čak 6 pozornica od kojih izdvajamo sobu za mučenje, dvorsku kapelicu i Sunset stage – pozornicu s najljepšim pogledom od ikada. U tijeku je natječaj za hrvatske i slovenske bendove u suradnji s Radio Študentom, a u žiriju koji će odlučiti pobjednike su između ostalih i Boris Jokić te Mate Škugor.

Foto: FILIP BUSIC

Festival je poznat i po tome što osim obilja kvalitetnih kratkometražnih filmova i glazbe nudi i jako puno popratnog sadržaja kao što su radionice, kazalište, predavanja, izložbe i promocije knjiga. Radionicu „Vlogaonica“ izvodit će poznati vloger Krooncheck, a u njoj će polaznici naučiti kako izraditi vlog i kako najbolje koristiti taj format. Predavanje o održivom sveučilištu ili kako bi trebala izgledati sveučilišta budućnosti održat će profesor s PMF-a Damir Bakić.

Posjetitelji će moći uživati i u predavanju legendarnog glazbenog producenta Denisa Mujadžića Denykena. U „Genezi i psihologiji glazbene produkcije“ pričat će o razvoju glazbene produkcije kroz dekade, počevši s pedesetim godinama prošlog stoljeća pa sve do recentnih vrhunskih primjera produkcije, a u drugom dijelu predavač će o toj temi govoriti s psihologijskog aspekta. Radionicu kovanja noževa održat će Karlo Ban Bladesmith, momak iz Desinića, mjesta u kojem se festival i održava, s vrlo zanimljivom životnom pričom.

Svoju ljubav prema kovanju jamačno će prenijeti na sve polaznike, a njegove noževe danas koriste svi poznatiji hrvatski

chefovi. Premijerno će na TFF-u biti i hvaljena kazališna predstava Hoerspiel. Radi se o autorskom projektu radiofonijskog teatra Pavlice Bajsić Brazzoduro. O svom putovanju na Južni pol i knjizi „Polarni san“ govorit će putopisac Davor Rostuhar.

Mladi genijalac iz Solina Ivan Mrvoš, koji je poznat po svojim pametnim klupama, održat će predavanje „Od ideje do osvajanja svijeta“, dok će Boris Štromar na svom „Star partyju“ upoznati sve s astronomijom i zvjezdanim nebom iznad Desinića.

Motivacijski govornik, koji je prije 15 godine doselio iz Irske, Paul Grady će u predavanju „Croatia: Daring to believe“ pokušati uvjeriti Hrvate zašto bi trebali ostati u svojoj domovini. Aktivist Luka Tomac promovirat će svoju knjigu „Priče s prve fronte klimatskih promjena“, dok će Boris Jokić, koji je ujedno i domaćin festivala, održati vrlo zanimljivo predavanje „Kad porastem bit ću policajac, youtuber, astrofizičarka, Kolinda, vjernik... Budućnost Hrvatske kako je vide djeca i mladi.“