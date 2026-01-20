Umrla Beti Đorđević, otpjevala hit 'Počnimo ljubav ispočetka'

Glazbenica Blagica Beti Đorđević, čije su pjesme obilježile domaću glazbenu scenu sedamdesetih godina, a među kojima se posebno izdvaja hit 'Počnimo ljubav ispočetka', preminula je u 80. godini života, piše Telegraf.rs.

Blagica Beti rođena je 1946. godine u Kumanovu, a na tadašnju jugoslavensku glazbenu scenu zakoračila je krajem šezdesetih godina. Zajedno sa suprugom Slobodanom Bobom Đorđevićem i njegovim bendom nastupala je u američkim klubovima smještenima u Zapadnoj Njemačkoj, a po povratku je svojim snažnim glasom osvajala publiku u beogradskom Hotelu Jugoslavija.

Debitantski singl 'Kraj moje tuge' objavila je 1974. godine. Tijekom sljedećih godina, sve do ranih osamdesetih, snimila je desetak singlova te redovito nastupala na najznačajnijim festivalima tog vremena, među kojima su Beogradsko proljeće, Hit parada, Opatija i Split. Veliki iskorak u karijeri donijela joj je pjesma 'Počnimo ljubav ispočetka' autora Aleksandra Koraća, koju je prvi put izvela na Beogradskom proljeću 1976. godine i koja joj je osigurala široku popularnost.

Pojavom novih glazbenih pravaca djelomično se povukla iz javnosti, ali je i dalje povremeno nastupala u beogradskim klubovima. Godine 2012. diskografska kuća City Records objavila je kompilacijski album 'The Best of Beti Đorđević', koji okuplja 23 njezine najpoznatije pjesme.

U novijem razdoblju ponovno se aktivnije vraća glazbi. Tako je 2016. snimila singl 'Nisam znala', autora Žarka Dančua, a dvije godine kasnije nastupila je na Beoviziji zajedno s Rambom Amadeusom s pjesmom 'Nema te'. Sa sastavom Jovan Maljoković Band 2020. godine objavila je singl 'Jedan pogled'. Prošle godine, na obnovljenom festivalu Beogradsko proljeće