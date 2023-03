Umrla je Smiljka Bencet Jagarić, Regica iz serije 'Gruntovčani'

Glumica Smiljka Bencet Jagarić preminula je u 89. godini.

Završila je na Rebru na hitnoj jer joj je pozlilo. Prebacili su je na odjel, osjećala se bolje. Danas smo je trebali ići posjetiti i onda su nam javili iz bolnice da je umrla. Iznenada joj se pogoršalo, rekao nam je Nino Matijašec, nećak Smiljke Bencet.

Da nas je napustila omiljena Regica iz Gruntovčana potvrdili su i iz HDDU-a. Glumica je zadnjih mjeseci bila u domu za starije i nemoćne. To je bio njezin izbor i u tom domu je bila sretna. Teško se je kretala jer je dan nakon potresa, u ožujku 2020. kod kuće je pala i slomila kuk. No vedar duh, optimizam nisu je napuštali.

Nakon kobnog pada kretala se uz pomoć hodalice. Do zadnjeg se nije mogla sjetiti kako se to dogodilo. Bila je sama doma, nije znala kako su i policija i vatrogasci i susjedi ušli u njezin stan, a ni kako je završila u bolnici, na operaciji... ni jednog detalja nije se mogla sjetiti. Nadu nije gubila. Razgovarala je sa psihijatrom, zanimalo ju je hoće li joj se sjećanje ikad vratiti. Rekli su joj neka se ne nada, da se to organizam brani od šoka.

- Ako više neću moći hodati, ići ću na štakama - govorila je i radovala se skorašnjoj kavi.

Veselila se svakom pozivu, brizi koju su ljudi pokazivali za nju. Žalila je što ne može s njima na kavu, ali nije zato bila u depresiji. Govorila je tek da je sjetna, da se tako i prisjeća nekih ljepših dana. O njoj su brinuli nećak i gerontodomaćica, koja joj je pomagala joj po kući. Veselila se oporavku, željela se opet družiti s ljudima.

U karijeri je odigrala 131 ulogu u više od 3.000 predstava. U kazalištu je poznata po ulogama Ann Boleyn, Cesarčeve Tonke i Petronile Brezovačkog, a od televizijskih uloga najpoznatije su one u Gruntovčanima i Mejašima, koja su joj obilježile karijeru. Do uloge Regice došla je igrom slučaja. Trebala ju je igrati Nela Eržišnik, no ona se razboljela i njezini prijatelji Šermentovi sjetili su se Smiljke Bencet-Jagarić. Nazvali su je u 23 sata i na suprugov nagovor, prihvatila je ulogu.

Želja koju je ostala neispunjena bila je da se nađe s Marijom Geml. Obje su bile zvijezde Gruntovčana. Smiljka je te 1975. igrala Regicu, a Marija Katu Ožbolt. Bencet je silno žalila što su izgubile kontakt.

- Voljela bih da mi se javi, samo nas dvije smo žive od ekipe Gruntovčana i sigurno bismo puno toga imale za pričati. Rado bih je nazvala, ali ne znam kako do nje, ne znam gdje živi - rekla nam je Smiljka u zadnjem intervjuu kojeg je dala za 24sata.

