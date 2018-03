Umrla zvijezda serije M.A.S.H: Izgubio bitku s teškom bolešću

Jako sam tužan što moram izvjestiti da je David umro mirno u svome domu u Newportu nakon hrabre borbe sa rakom mjehura, objavio je jučer na društvenoj mreži vijest o smrti glumca Davida Ogdena Stiersa u 75. godini njegov agent Mitchell K. Stubbs.

Foto: Imdb Glumac je najpoznatiji po ulozi bojnika Charlesa Winchestera u seriji 'M. A. S. H.' koja je stekla popularnost svojim crnim humorom na temu rata i medicine. Stiersu je omogućila dvije nominacije za nagradu Emmy u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Karijeru dužu od 40 godina započeo je u serijama 'Kojak' i 'Doc', a tumačio je uloge i u 'Sjeveru i jugu' te 'Ubojstvo, napisala je'.

Foto: YouTube screenshot Stiers je posuđivao glasove u brojnim crtanim filmovima i među njima su 'Ljepotica i zvijer' i 'Pocahontas. Posljednje je uloge odigrao u televizijskoj drami 'The Joneses Unplugged' s Mischom Barton, trileru 'Neil Stryker and the Tyrant of Time' i sitcomu 'Regular Show'. Glumac je išao na prestižni konzervatorij Juillard u New Yorku, a 2009. je objavio da je homoseksualac i istaknuo da se ponosi time.

Foto: Imdb - Želim provesti svoj život tako da budem ono što jesam. Mogao bih reći da sam to odlučio javno priznati zbog plemenitih razloga kao što su poboljšanje prava homoseksualaca, ali moram radim to iz puno sebičnijih razloga. Sada je vrijeme kada želim pronaći nekoga i ne bih htio prisiljavati svog potencijalnog partnera da živi sa mnom u nekoj ekstremnoj diskreciji - ispričao je Stiers za američki portal Gossip-Boy. com.