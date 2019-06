Umro američki glazbenik Dr. John, dobitnik šest Grammyja

Američki skladatelj, pjevač i producent Dr. John, šesterostruki osvajač Grammyja, umro je u četvrtak u 78. godini od posljedica srčanog udara, objavila je glazbenikova obitelj na njegovu twitter profilu.

- U osvit zore 6. lipnja 2019., glazbena ikona i legenda Malcolm John Rebennack, Jr., poznatiji kao Dr. John, preminuo je od posljedica srčanog udara - stoji u objavi u kojoj obitelj ne navodi više detalja o smrti legendarnog glazbenika koji je posljednji put u javnosti nastupio 2017. godine.

Foto: Jonathan Bachman/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tekstopisac, skladatelj, producent i pjevač Dr. John stvorio je jedinstvenu mješavinu glazbe, prožetu njegovim rodnim New Orleansom, spajajući psihodeliju, blues, pop, jazz, boogie woogie i rock and roll.

Rođen je kao Malcolm John "Mac" Rebennack Jr. u New Orleansu 1941., gdje je odrastao u glazbenom okruženju i rano počeo svirati klavir. Kao adolescent svirao je i gitaru koja je bila njegov glavni instrument u ranoj profesionalnoj karijeri koju je započeo šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Na početku karijere bio je dio ekipe vrhunskih glazbenika u Los Angelesu, poznatije kao Wrecking Crew, a glazbene dionice odsvirao je i za Arethu Franklin, Franka Zappu i Cher.

Foto: LEE CELANO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Samostalnu karijeru počinje 1968. godine albumom "Gris-Gris", a popularnost mu nekoliko godina kasnije donose hitovi poput "'Right Place, Wrong Time".

U široj javnosti postaje poznat ranih 70-ih kada se nametnuo divljim i teatralnim nastupima, inspiriranim performansima iscjeljitelja, kostimima za Mardi Gras te vudu ceremonijama.

Foto: Sean Gardner/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dr. John je snimio 35 albuma, a tri su osvojila Grammyja - "Goin' Back to New Orleans" za najbolji tradicionalni blues album 1992. godine, "City That Care Forgot" o uništenju njegova grada u uraganu Katrin dobiva Grammyja 2008., a 2013. njegov "Locked Down", u kojemu se dotiče razdoblja provedenog u zatvoru i borbe s ovisnošću, nagrađen je kao najbolji blues album,

Prvu nagradu Grammy osvojio je 1989. za duet s Rickie Lee Jonesom, a 2011. primljen je u Kuću slavnih Rock and Rolla.