Umro austrijski milijarder (91). Nedavno se oženio za 49 godina mlađu: 'Bit će mi to zadnji brak'

Strani mediji izvijestili su kako je u ponedjeljak preminuo austrijski milijarder Richard Lugner u 92. godini, bogataš poznat po svom ekstravagantnom stilu i tome što se ženio čak šest puta. Posljednji je put 'da' rekao prije svega dva mjeseca. Preminuo je u svojoj vili u Beču, a navodno je imao brojne zdravstvene probleme te je bio i na operaciji prije par mjeseci.

Prije svega dva mjeseca Lugner se oženio po šesti put. Njegova posljednja izabranica, glumica Simone "Bienchen" Reiländer je od njega mlađa 49 godina. I prethodni brakovi i veze bili su mu uglavnom s mlađim ženama. Sa Simone se zaručio 2021. godine, a dva mjeseca kasnije su raskinuli zaruke, no u međuvremenu su se pomirili.

Foto: Profimedia/ilustracija

- To će biti moje šesto vjenčanje, ali ja gledam na njega kao na tek treće. Ali to će sigurno biti moj zadnji brak - rekao je ranije Lugner. No prvi su se problemi brzo pojavili jer je Lugner, kako su pisali strani mediji, odlučio da će Simone naslijediti njegovo poslovno carstvo. To se nije svidjelo njegovoj kćeri Jacqueline koja je mislila da će ona biti nasljednica.

Richard Lugner bio je pet puta u braku

Kako je tada pisao OE24, Simone bi trebala dobiti i dio Lugnerovog nasljedstva što također nije po volji članovima obitelji.

Prije Simone, bogataš je bio u braku pet puta. S Christine Gmeiner, Lugner je bio u braku od 1961. do 1978. i imaju zajedno dva sina Alexandera (61) i Andreasa (58).

- Ona je bila moja prva velika ljubav. Bila je prva žena u mojem životu i oboje smo se se tada razdjevičili. I danas smo u dobrim odnosima. Rastali smo se jer sam ja htio probati nešto novo - rekao je svojevremeno Lugner.

Foto: Profimedia/ilustracija

Od 1979. do 1983. bio je s Cornelijom Laufersweiler. Svaki dan joj je u ured slao veliki buket cvijeća. Taj brak, prema Lugneru, na kraju nije baš bio sretan.

Lugnerova treća supruga umrla s 34 godine

Njegova treća žena s kojom je, kako tvrdi Lugner, u braku sve funkcioniralo bila je Susanne Dietrich. Ona je umrla sa samo 34 godine nakon estetske operacije nosa.

S Christine Lugner, bio je u braku od 1991. do 2007. i imaju kćer koja danas ima 30 godina te bi se trebala udati nekoliko dana nakon oca. Zbog toga je, kaže Lugner došlo i do obiteljske svađe.

O zadnjoj ženi Cathy, Lugner ne želi govoriti.

- Ako bilo što kažem, ona me odmah tuži - tvrdi poduzetnik.