Umro bih od žalosti da zatajim Krista. I kćerima sam to prenio

Željka Pervana (56), zvijezdu 'Večernje škole', mnogi smatraju jednim od duhovitijih Hrvata, a on ne krije da mu je i duhovnost vrlo bitna u životu. Kako sam kaže, ne voli ljudima pričati o vjeri, ali kada ga se pita, rado odgovori.

- Katolik sam dijelom zato što su moji roditelji katolici i jer je takvo okruženje. Ali mislim da je to prije svega poziv, kucanje. Ulazak Krista u život nije programiran. Čovjek počne osjećati prisutnost, uzročno-posljedični niz svega. U mom primjeru osobnog rasta u vjeri prvo je bilo promišljanje pa godinu dana čitanja Novog zavjeta koji se od čitanja toliko raspao da sam ga morao selotejpom oblijepiti - ispričao je Željko za portal bitno.net.

Foto: Mišo Lišanin

Često u kontekstu argumenata, Željko za Božju opstojnost spominje ljubav.

- Evolucijski gledano, ljubav je višak. Čemu to služi? Ljubav te samo oslijepi. Samo te zezne. Mnogi su za nju platili životom. Kao što bi ja dao život za svoju djecu. Ljubav je jako skupa i nije s ovog svijeta - kaže.

Foto: Anto Magzan/Pixsell

Tvrdi da je Bog miran i da tako djeluje.

- Zato se ne primjećuje. Ne možeš ga biti stalno svjestan, to je nemoguće, ali kad treba djelovati prema drugom čovjeku, prema slabijima, prema životinjama, prema pruženim rukama, tu je on. Onda te on usmjerava ili te usmjerava ljubav prema njemu - objašnjava Pervan.

- Ja papirić iz auta ne bacam samo zbog Krista. Zamisli koja glupost. Ne jedem petkom mesom. Za sto milijuna eura ne bih to učinio nikad. Ne mogu zaspati da se ne pomolim i upalim svijeću. Nema šanse. Jednom sam u tri ujutro sjeo u auto i išao po dućanima tražiti svijeću. Neke stvari koje sam mu rekao i obećao nema teorije da prekršim. Mogu ja zaspati, ali se trgnem - nastavio je.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Kada neki kažu da nema dokaza da Bog postoji, Željko kaže da nije nikada rekao da ga ima, ali da vjeruje.

- Da kažem da znam da ima Boga, onda bih trebao dokaz, ali ako kažem da vjerujem, onda je upravo suprotno jer vjerujem - kaže.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Željko smatra da postoje ljudi koji žive ispunjeno iako žive bez Boga. Imaju druge prioritete i nešto drugo ih čini sretnima.

- Nisu svi oni zločesti. Nije im dano, nisu još pozvani, ali svi će biti pozvani - objasnio je Pervan koji često gostuje u župama.

Nerijetko Pervana pitaju o vjeri jer im je čudno što je on kao relativno imućan, poznat i uspješan čovjek. Po njihovom, kaže Željko, vjernik treba biti bakica koja je dva dana pred smrt pa ju je uhvatila panika.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

- Ja kad se molim, prvo zahvaljujem. Na životu, na svjesnosti, na djeci, na Kristu, na spasu po njemu. Potrebno je zahvaljivati, a ne samo 'Bože jel' bi mi mogao na Golfu malo zadnji vezni lim popraviti?' - rekao je Pervan, pa dodao kako je vjeru prenio i kćerima.

- Odlične su, fenomenalne. Veći 'daveži' od mene! S njima sam sve uspio razgovorom, vlastitim primjerom. Ljubavlju. U našoj kući je nevjerojatno ozračje, to svi govore koji nas posjete, koliko se volimo. To je Bog. Ljubav. Ne požuda, ne ovisnost, čista ljubav bez ideje da ti se to vrati - rekao je Željko te dodao kako bi umro od žalosti kada bi zatajio Krista.

Foto: Petar Glebov/Pixsell

- Kada govoriš o Kristu treba gorjeti, ako ne goriš, onda šuti. To nije dvojica na gitari pa nešto 'revu'. Jednom sam bio pozvan da govorim o vjeri u Mariji Bistrici, rekao sam da ću doći ako neće biti 'dvojica s gitarom' - rekao je za portal bitno.net.

