Leslie Bricusse, proslavljeni glazbenik čije se djela pojavljuju u nekim od najpoznatijih holivudskih filmova, umro je u utorak u 90. godini, objavila je njegova obitelj.

Uzrok smrti nije otkriven za dobitnika Oscara i Grammyja, čiju je smrt objavio njegov sin Adam Bricusse.

"Molim vas, podignite čašu za njega", napisao je njegov sin u srijedu na Facebooku.

Bricusse je napisao partituru za "Willy Wonka i tvornicu čokolade", u kojoj je Gene Wilder glumio ekscentričnog lika.

Bricusse je zajedno s Anthonyjem Newleyjem napisao hitove filma iz 1971. "Pure Imagination" i "The Candy Man".

Rođen u Londonu, također se udružio s Newleyjem kako bi napisali tekst za temu filma o Jamesu Bondu iz 1964. "Goldfinger", koji ostaje među najpopularnijim filmovima u seriji 007.

Bricusse je kasnije napisao riječi za još jednu klasičnu Bondovu temu, "You Only Live Twice" iz 1967. John Barry napisao je glazbu za pjesme "Goldfinger" i "You Only Live Twice".

Bricusse je bio i skladatelj i scenarist za adaptaciju "Doctor Doolittle" iz 1967., u kojoj je Rex Harrison glumio u glavnoj ulozi.

Pjesma iz tog filma, "Talk to the Animals", osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu 1968. godine, čime je Bricusse dobio prvi od svoja dva Oscara. Drugi mu je bio 1982. za “Victor/Victoria”, koji je osvojio nagradu za najbolju originalnu partituru.