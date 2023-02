Umro je Burt Bacharach: Pisao je tekstove za Arethu Franklin, a za svoju glazbu osvojio je Oscar

Jedan od najpoznatijih tekstopisaca 20. stoljeća, Burt Bacharach, preminuo je u 94. godini.

Tužnu vijest potvrdio je njegov predstavnik za Washington Post. Glazbenik je umro prirodnom smrću, u svom domu u Los Angelesu.

Burt je rođen 1928. godine u Kansasu, a odrastao je u New Yorku. Njegova ljubav prema glazbi započela je tako što se često znao ušuljati u klubove jazz glazbe, dok je bio maloljetan, kako bi čuo različite glazbenike. Školovao se u glazbenim školama u Montrealu, New Yorku i Kaliforniji. Kasnije je postao pratnja na klaviru glazbenicima, uključujući Vica Damonea i svoju prvu suprugu, Paulu Stewart.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Njegovo pisanje tekstova doživjelo je veliki uspjeh 1957. godine, kada je upoznao Hala Davida, također tekstopisca. Stvorili su dvije pjesme, 'The Story of My Life' u izvedbi Marty Robbins te 'Magic Moments' koju je otpjevao Perry Como. Obje pjesme završile su na prvom mjestu britanskih ljestvica.

Burt je uz Davida, napisao tekstove za neke legendarne pjesme, poput 'I Say a Little Prayer' Arethe Franklin, 'What's New Pussycat?' u izvedbi Toma Jonesa, pjesmu Dustyja Springfielda 'The Look of Love' i mnoge druge.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Bacharach je osvojio i Oscara za najbolju izvornu glazbu u filmu. Nagradu je osvojio za pjesmu 'Raindrops Keep Falling on My Head' BJa Thomasa, a koja se pojavila u filmu 'Butch Cassidy and the Sundance Kid'.

Tijekom svoje karijere, 73 pjesme za koje je napisao tekst završile su na ljestvici Top 40 hitova u Americi, a 52 pjesme u Velikoj Britaniji.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Najčitaniji članci