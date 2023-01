Umro je Earl Boen, poznat po ulozi liječnika u 'Terminatoru'

Foto: Imdb

Preminuo je Earl Boen, američki glumac poznat po ulozi u 'Terminatoru'. Imao je 81 godinu. Obitelj glumca potvrdila je smrt. Earl je preminuo u četvrtak na Havajima, o uzrocima smrti nisu htjeli govoriti, piše TMZ. Foto: Imdb Earl je u 'Terminatoru' preuzeo ulogu dr. Petera Silbermana. No, glumio je i u drugim filmovima, neki od njih su 'Battle Beyond the Stars', 'The Man with Two Brains' i 'Alien Nation'. Pojavio se i u filmovima 'Naked Gun 33⅓: The Final Insult 1994. godine i 'Nutty Professor II: The Klumps' u 2000. Iza sebe ostavio je suprugu Cathy, dok je njegova prva žena, Carol, preminula u 2001. godini.