Holivudski glumac Dean Stockwell preminuo je u 86. godini, piše TMZ. Umro je prirodnom smrću u svom domu u nedjelju rano ujutro, potvrdio je njegov glasnogovornik. POGLEDAJTE VIDEO: Stockwell će ostati najupamćeniji po ulozi u znanstveno-fantastičnoj seriji 'Quantum Leap', u kojoj je imao zapaženu ulogu od 1989. do 1993., a donijela mu je višestruke nominacije za Emmy. Dean je glumio u 97 epizoda serije, a 1990. osvojio je Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca. Isto priznanje osvojio je i kao dječak 1948. godine u filmu 'Džentlmenski sporazum' s Gregoryjem Peckom i Dorothy McGuire. Tada je imao samo 11 godina, a već u tinejdžerskim godinama probio se u Hollywoodu i dobivao uloge. U filmu 'Married to the Mob' iz 1988. godine sve je oduševio i bio nominiran za Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu, no prestižni kipić ipak nije osvojio.