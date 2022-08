Umro je Jean-Jacques Sempe, poznati francuski karikaturist

Foto: YouTube/Screenshot

Francuski majstor humora i poezije koji je u sebi spojio skromnost i ironiju, Sempe je od 1950. do danas stvarao djelo puno dobrote: od crteža za New Yorker, Paris Match i L'Express do ilustracija za "Nikicu"

Francuski crtač Jean-Jacques Sempe, poznat po ilustracijama pustolovina "Nikice" i duhovitim novinskim karikaturama, umro je u četvrtak u 89. godini, rekla je njegova supruga Martine Gossieaux Sempe za AFP. - Karikaturist Jean-Jacques Sempe umro je mirno 11. kolovoza (2022.) u 89. godini u svojoj vikendici, uz njega su bili supruga i prijatelji - rekao je Marc Lecarpentier, njegov biograf i prijatelj, u izjavi za France Presse. Veliki francuski majstor humora i poezije koji je u sebi spojio skromnost i ironiju, Sempe je od 1950. do današnjeg dana stvarao djelo puno dobrote: od crteža za New Yorker, Paris Match i L'Express do ilustracija za "Nikicu". Sempe je bio među umjetnicima koji su najviše radili za New Yorker, za koji je nacrtao stotinjak naslovnica. Rođen je 1932. u Pessacu, blizu Bordeauxa, a u karijeri je ilustrirao desetak knjiga, "Saint Tropez", "Tout se complique" i "Nikica", koje se danas prodaju u 15 milijuna primjeraka. Sempe je bio izvanbračno dijete, fizički zlostavljano i mucavo, daleko od djetinjstva koje je imao njegov junak Nikica, kojeg je oživotvorio zajedno s Goscinnyjem u idealiziranoj Francuskoj 1950-ih. U njegovim crtežima, bilo da je riječ o autobusu koji noću prolazi mostom preko Seine, glazbenicima, biciklistima, gutačima vatre, prizorima iz Central Parka, Saint Tropeza ili Luksemburškog parka, uvijek se mogla prepoznati njegova omiljena tema: čovjekova malenost u prirodi, njegova osamljenost u gradskoj vrevi, njegove nedoumice, pretjerane ambicije i ograničenost timskog duha.