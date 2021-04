"Bio je iznimno srdačna i topla osoba i vrlo talentiran dizajner, a njegova jedinstvena vizija, osjećaj za ljepotu i empatija ostavit će neizbrisiv trag", napisao je u priopćenju za medije Johann Rupert (70), predsjednik švicarske tvrtke Richemont, s kojom je pokojni Alber Elbaz surađivao pri stvaranju svog vlastitog brenda AZ Factory. Elbaz je preminuo u 59. godini života.

Od Elbaza se na društvenim mrežama oprostila i njegova prijateljica Suzy Menkes (77), britanska modna novinarka i kritičarka, koja je, unatoč tomu što službeni razlog smrti nije otkriven, napisala da je riječ o komplikacijama prouzročenim koronavirusom.

Elbaz je bio prepoznatljiv po ženstvenim koktel haljinama, najčešće crnim, koje su rado su ih nosile hollywoodske zvijezde poput Natalie Portman i Emme Stone. Osim po prepoznatljivom stilu, ostat će zapamćen po svom osebujnom karakteru.

Elbaz je bio Izraelac rođen u Maroku, a dizajnersku karijeru započeo je u New Yorku uz američkog modnog velikana Geoffreya Beenea. Ubrzo je počeo raditi za Guya Larochea, a 1988. dolazi na poziciju kreativnog direktora i dizajnera prêt-à-porter linije modne kuće Yves Saint-Laurent.

U modnoj kući Lanvin radio je od 2001. do 2015. godine, što je šokiralo svijet mode. U službenom priopćenju stajalo je da je uzrok razlaza razmimoilaženje u viziji između Albera i Lanvinove vlasnice, Shaw-Lan Wang kao i izvršne direktorice Michele Huiban. 2010. dizajnirao je kolekciju za švedskog konfekcijskog giganta H&M.

No modnim je svijetom već kružila njegova izjava o tomu da između njega i kuće ima 'nesuglasica'. Sam je na odlasku pojasnio da se ne radi o njegovoj odluci već o odluci kompanije te je skromno zahvalio svima koji su s njim stvarali Lanvin dulje od desetljeća.

Za ovim velikim modnim dizajnerom tuguju i brojna poznata lica pa je tako i Kim Kardashian (40) objavila niz fotografija s Alberom Elbaz.

- Dragi Alber, kada sam čula da si umro, srce mi je bilo slomljeno. Prvi put kada sam bila u Parizu iznenadili su me ručkom s tobom i skoro sam se onesvijestila kada sam te vidjela. On je bio najtopliji i najsrdačniji čovjek. Alber me odjenuo za prvu naslovnicu Voguea i poklonio mi haljinu koju sam nosila kako bih uvijek imala uspomenu. Zatim su me Alber i Lanvin odjenuli za prvi Met Ball na koji sam sama bila pozvana. Naše odjevne kombinacije bile su ispunjena smijehom i zagrljajima! Kakva slatka duša. Zauvijek ću te se sjećati- napisala je starleta ispod niza fotografija.