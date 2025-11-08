Umro je Quentin Willson, bivši voditelj kultne emisije Top Gear

Bivši voditelj i ugledni automobilski novinar Quentin Willson umro je u 69. godini života, a tu vijest potvrdila je njegova obitelj. Preminuo je u subotu, 8. studenog nakon kratke borbe s rakom pluća.

- Obitelj Quentina Willsona, televizijskog voditelja i producenta, automobilskog novinara, autora i aktivista, s tugom objavljuje da je preminuo mirno, okružen najmilijima, u subotu 8. studenoga nakon kratke borbe s rakom pluća. Imao je 68 godina. Bio je istinska nacionalna dragocjenost: Quentin je unio ljubav prema automobilima, od motora s unutarnjim izgaranjem do električnih vozila, u domove diljem zemlje - stoji u priopćenju.

Pomogao je oblikovati izvorni Top Gear kao jedan od prvih voditelja, radeći rame uz rame s Jeremyjem Clarksonom i ostatkom tima. Kasnije je vodio i emisiju Fifth Gear, a obitelj duhovito napominje, kako je i dalje je nositelj 'sumnjive časti' najnižeg rezultata u povijesti showa Strictly Come Dancing.

Naglašavaju i kako je kroz svoju kampanju FairFuel uštedio veliko bogatstvo britanskim vozačima pomažući u zamrzavanju trošarina na gorivo. Zahvaljujući toj kampanji spriječeno je uvođenje novih poreza u iznosu većem od 100 milijardi funti, a obitelj to opisuje kao 'pravu pobjedu potrošača koju je izborio jedan istinski borac za njihova prava'.