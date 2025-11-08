Obavijesti

Show

Komentari 0
U 69. GODINI

Umro je Quentin Willson, bivši voditelj kultne emisije Top Gear

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Umro je Quentin Willson, bivši voditelj kultne emisije Top Gear
Foto: Instagram

Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj koja navodi kako je umro nakon kratke borbe s rakom pluća. Bio je novinar, voditelj i aktivist. Pomogao je oblikovati izvorni Top Gear kao jedan od prvih voditelja

Bivši voditelj i ugledni automobilski novinar Quentin Willson umro je u 69. godini života, a tu vijest potvrdila je njegova obitelj. Preminuo je u subotu, 8. studenog nakon kratke borbe s rakom pluća.

- Obitelj Quentina Willsona, televizijskog voditelja i producenta, automobilskog novinara, autora i aktivista, s tugom objavljuje da je preminuo mirno, okružen najmilijima, u subotu 8. studenoga nakon kratke borbe s rakom pluća. Imao je 68 godina. Bio je istinska nacionalna dragocjenost: Quentin je unio ljubav prema automobilima, od motora s unutarnjim izgaranjem do električnih vozila, u domove diljem zemlje - stoji u priopćenju.

Pomogao je oblikovati izvorni Top Gear kao jedan od prvih voditelja, radeći rame uz rame s Jeremyjem Clarksonom i ostatkom tima. Kasnije je vodio i emisiju Fifth Gear, a obitelj duhovito napominje, kako je i dalje je nositelj 'sumnjive časti' najnižeg rezultata u povijesti showa Strictly Come Dancing.

Naglašavaju i kako je kroz svoju kampanju FairFuel uštedio veliko bogatstvo britanskim vozačima pomažući u zamrzavanju trošarina na gorivo. Zahvaljujući toj kampanji spriječeno je uvođenje novih poreza u iznosu većem od 100 milijardi funti, a obitelj to opisuje kao 'pravu pobjedu potrošača koju je izborio jedan istinski borac za njihova prava'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene
GLUMCI, SPORTAŠI, GLAZBENICI...

FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Lorde je ponosna na svoje hrvatsko podrijetlo te čak ima i naše državljanstvo, a brojne zvijezde također se vole hvaliti korijenima iz Lijepe Naše. Među njima su zaručnik Taylor Swift, Travis Kelce, Gabriela Spanic, Krist Novoselic i brojni drugi.
Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...
SPOTAKNULA SE

Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...

Dok je pjevala pjesmu 'Tvoja prva djevojka', Severina je skakala i plesala po pozornici i u jednom trenutku se spotaknula i pala. Pohitali su joj članovi benda u pomoć, no ona se brzo ustala
Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'
NEZGODA NA KONCERTU

Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'

Iako se spotaknula i pala dok je izvodila pjesmu, Severina nije tome pridala previše pažnje. Okrenula se, podignula, a zatim nastavila pjevati. Društvenim mrežama kruži nova snimka, a fanovi su oduševljeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025