Umro je Richard Lewis, zvijezda serije 'Curb Your Enthusiasm'

Američki glumac i stand-up komičar Richard Lewis preminuo je u 77. godini. Bio je poznat po svojoj ulozi u komičnoj seriji 'Curb Your Enthusiasm'. Njegov publicist Jeff Abraham rekao je da je glumac preminuo u utorak nakon srčanog udara. Glumac je u travnju prošle godine otkrio da mu je dijagnosticirana Parkinsonova bolest.

Foto: MPNC

Richard se proslavio 80-ih godina. Karijeru je započeo nastupajući po raznim klubovima te pojavljivanjem u kasnim televizijskim emisijama. Ulogu u seriji 'Curb Your Enthusiasm' je dobio 2000. godine. U seriji je glumio sve do 12. sezone, koja se trenutačno prikazuje na HBO-u. Glumac je morao uzeti pauzu tijekom snimanja 11. sezone zbog operacija.

- Bilo mi je teško - rekao je prošle godine nakon što je javno otkrio svoju dijagnozu. Naveo je i da je operirao leđa, ramena te da je imao operacije zamjene ramena i kuka. 'Imao sam četiri operacije. Bila je to loša sreća, ali to je život', rekao je tada glumac.

Osim hit serije, Lewis se pojavio u komediji 'Robin Hood: Men in Tights' te u seriji 'Anything but Love'.