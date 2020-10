Bio je sultanov drugi po redu sin, a postao je poznat i po tome\u00a0\u0161to je organizirao ekstravagantne zabave na koje bi pozvao zvijezde, kao \u0161to su Pamela Anderson (53), Janet Jackson (54), Mariah Carey (50), Scarlett Johansson (35)...

<p><strong>Princ Azim</strong>, sin brunejskog sultana <strong>Hassanala Bolkiaha</strong> (74), preminuo je u subotu ujutro u dobi od 38 godina, potvrdila je to vlada Bruneja. Nisu otkrili i uzrok njegove smrti.</p><p> Azim je bio četvrti u redu za prijestolje države jugoistočne Azije, a bio je filmski producent kojeg su cijenili u Hollywoodu. </p><p>Producirao je brojne filmove, uključujući i film 'You're Not You' iz 2014. godine u kojoj je glavnu ulogu imala <strong>Hilary Swank</strong> (46).</p><p>Bio je sultanov drugi po redu sin, a postao je poznat i po tome što je organizirao ekstravagantne zabave na koje bi pozvao zvijezde, kao što su <strong>Pamela Anderson</strong> (53), <strong>Janet Jackson</strong> (54), <strong>Mariah Carey </strong>(50),<strong> Scarlett Johansson</strong> (35)...</p><p>Pokopan je odmah u subotu, a zbog njegove smrti bit će sedam dana žaljenja tijekom kojih će biti zabranjena bilo kakva slavlja. </p><p>Brojni svjetski mediji prenose kako se njegovo bogatstvo procjenjuje na 5 milijardi dolara.</p><p>- Ovo mi je užasna vijest, ova 2020. nije normalna godina - pisali su komentatori na društvenim mrežama. </p><p> </p>