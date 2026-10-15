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TUGA U OBITELJI

Umro Mirko Cetinski, istaknuti glazbenik i otac Tonyja i Mattea

Piše 24sata,
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Umro Mirko Cetinski, istaknuti glazbenik i otac Tonyja i Mattea
ARHIVA - 2010. Rovinj: Obitelj Cetinski predstavila svoja uspješna vina Chardonnay | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Mirko Cetinski bio je istaknuti istarski i hrvatski glazbenik, pjevač i jedan od začetnika Radio Rovinja. Održao je 24 turneje po SAD-u, četiri po Australiji i stotine koncerata diljem Europe.

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Nakon duge i teške bolesti jutros je u 79. godini je preminuo Mirko Cetinski, otac pjevača Tonyja Cetinskog i Mattea Cetinskog, javlja Istra In. Mirko Cetinski bio je istaknuti istarski i hrvatski glazbenik, pjevač i jedan od začetnika Radio Rovinja. 

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Razdragrani Tony Cetinski u duetu s ocem zapjevao je staru talijansku pjesmu 'O sole mio'

Rođen je u Puli 1948. godine, a prvi javni nastup imao je 1962. na „Prvom pljesku“ u Puli. Na festivalu Melodije Istre i Kvarnera nastupao je od 1968. godine, a važan trenutak u njegovoj karijeri bio je nastup na Zagrebačkom festivalu 1972. s pjesmom „Moje ludo srce“ nakon čega su uslijedili brojni nastupi i turneje te prva Zlatna ploča. Pjevao je na hrvatskom i talijanskom jeziku, a neke od njegovih najpoznatijih pjesama su „Moje ludo srce“, „Plači, plači, gitaro“, „Pođi sa mnom do Rovinja“ i „Na jidrenju“. 

ARHIVA - 2010. Rovinj: Obitelj Cetinski predstavila svoja uspješna vina Chardonnay
ARHIVA - 2010. Rovinj: Obitelj Cetinski predstavila svoja uspješna vina Chardonnay | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kako piše Istra In, Cetinski je održao 24 turneje po SAD-u, četiri po Australiji i stotine koncerata diljem Europe. Za doprinos glazbi i radiju Grad Rovinj dodijelio mu je Zlatnu medalju 2023. godine. Tužnu vijest objavila je na svojoj Facebook stranici i diskografska kuća Hit Records. 

- Dragi Mirko, bila nam je čast surađivati sa Vama, počivajte u miru. Obitelji, prijateljima i suradnicima, iskrena sućut.., poručili su iz Hit Records. Mirka Cetinskog sahranit će u krugu obitelji. 

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