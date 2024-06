Umro Zoki Šumadinac, poznat po hitu 'Autotune'. Za 24sata je govorio: 'Najveća sam zvijezda'

Zoran Petrović Šumadinac preminuo je u 49. godini, doznaje Kurir. Kako tvrdi izvor blizak pjevaču, umro je od srčanog udara.

- Umro je noćas u snu. Zaspao je i nije se probudio. Imao je problema sa srcem, doživio je srčani udar - rekao je izvor.

Prenosimo u cijelosti njegov intervju kojeg je u veljači 2019. godine dao za 24sata:

- Ja sam uvijek zaljubljen. Ljubav nije samo voljeti jednu osobu, jer ako voliš samo jednu osobu, onda ti ne znaš što je ljubav - govori nam Zoran Petrović Šumadinac.

Foto: club ritz

Pjevač je podigao ‘prašinu’ na internetu pjesmom 'Autotune', koju je za mjesec dana pregledalo više od osam milijuna ljudi. Dva puta se ženio i oba puta rastao, ali kako kaže, još vjeruje u ljubav.

- Nisam se razočarao u ljubav. Nije život jedna žena, ni dvije, ni tri, ni pet, naravno. Važno je samo da se zna da ja nisam za seks na jednu noć - rekao je pjevač kojem više odgovaraju duže veze.

- Već šest godina sam u otvorenoj vezi, zajedno smo, no to je nešto više kao partnerski odnos - otkiva nam Zoki i dodaje kako je najsretniji čovjek na svijetu te da su mu se do sada ostvarile sve želje.

- Kao dijete uzimao sam majčinu četku za kosu i pjevao sam s tri sestre i eto glazbena karijera mi se ostvarila. Uvijek sam volio medije i zato sam završio novinarstvo. Počeo sam raditi astrologiju, hipnoterapiju, ezoteriju... Radio sam emisije na televiziji, sve sam ostvario - rekao je Zoki.

Foto: club ritz

No da dobije na popularnosti ne namjerava otići u reality show.

- Svatko ide tamo gdje može nešto napraviti, no za sada moj tim i ja mislimo da nema potrebe za tim - objasnio je pjevač.