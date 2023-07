Unatoč pobunama braniteljskih udruga, Aca Lukas zapjevao na Barbarincu: Bilo je fenomenalno

Nakon pobuna Domovinskog pokreta i braniteljskih udruga protiv nastupa Jelene Karleuše (44) i Ace Lukasa (54), pjevač je ipak nastupao u Barbarincu.

- Bilo je fenomenalno! Prošlo je sve u najboljem redu, bez problema, a publika me primila odlično, kao i svugdje gdje sam dosad nastupao, kako u Hrvatskoj, tako u regiji. Doživio sam jedno predivno gostoprimstvo, lijepo sam se osjećao, zaista! Idem tamo gdje me ljudi vole i zovu, a to sam tu večer osjetio na Barbarincu - rekao je pjevač za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: M.M.

- Otišao sam pjevati bez straha. Poštujem svakoga tko ima drugačije stavove, pa tako i braniteljske udruge. Imam puno poštovanje za sve braniteljske udruge u Hrvatskoj, nemam nikakav animozitet prema njima. Mislim li isto kao oni? Nije na meni da dajem takve izjave. Ja sam prvenstveno pjevač koji širi ljubav i prijateljstvo svojom glazbom - ispričao je Lukas.

Podsjetimo, Domovinski pokret se ranije pobunio protiv istih izvođača, te poručili kako smatraju da taj 'glazbeni izričaj ne pripada našem podneblju' te da moraju čuvati 'kulturu kojoj pripadamo'.

Pobunile su se i braniteljske udruge, a kako je prenio Portal Grada Kaštela, predstavnici braniteljskih udruga su u srijedu uputili zahtjev Gradu za otkazivanje koncerata.

Foto: Pixsell/Ivan Skrinjar

- Zašto se dozvoli koncerte Jelen Karleuše, Ace Lukasa i Harisa Džinovića, srpskih turbo folk izvođača? Zašto vrijeđate osjećaje branitelja i svih koji su u Domovinskom ratu izgubili svoje najbliže? Zašto niste pitali građane da li to žele? Zašto niste pitali branitelje da li ih to vrijeđa? Zašto niste pitali roditelje poginulih da li se pitaju za što su njihova djeca poginula? Znači li vama išta život mladih ljudi? Puna su vam usta branitelja poginulih za datume vezane uz Domovinski rat i pred izbore, ali ovo što radite stvarno nema veze s mozgom - navode u dopisu.

Nastup Jelene Karleuše bio je otkazan, a pjevačica se o svemu oglasila na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/Jelena Karleuša

Moj koncert je otkazan od strane vlasti u Hrvatskoj. Razlog je šokantan i sramotan - jer dolazim iz Srbije - započela je objavu na Instagramu glazbenica.

Foto: Instagram

- Ovakve stvari u 21. stoljeću? Primitivizam. Rasizam, šovinizam, fašizam, kretenizam, idiotizam - dodala je.

- Pozdrav za sve moje fanove u Hrvatskoj koji su masovno kupili karte uz poruku širite mir, ljubav, toleranciju i ne dozvolite mržnji da truje zajedničku budućnost svih nas dobrih ljudi. Neka nas glazba spaja. Volim vas - poručila je za kraj Jelena tada.