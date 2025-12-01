Uništena kuća Esme Redžepove! Tužni prizori: Nasred kuće našli križ s groba njezinog supruga...

Esma Redžepova, kraljica romske glazbe, preminula je prije devet godina, a osim bogate diskografije koju je ostavila cijeloj regiji, ostavila je i ogromnu vilu u Skoplju. Kako navodi Telegraf, ta je vila, koju je ostavila državi, potpuno uništena nakon njezine smrti i opljačkana.

ARHIVA - 11.12.2016. Preminula kraljica romske glazbe Esma Redžepova | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

Ona više nema prozora ni vrata, sve staklene površine u njoj su razbijene, a iz nje su i pokradene stvari. Ostalo je tek nešto namještaja, kao i Esminih privatnih stvari koje su pobacane po podu. Među njima su brojne nagrade, kao i knjige o glazbi.

Foto: telegraf

Telegraf navodi kako je ostalo uništeno - radijatori su iščupani, zidovi oguljeni, a jedna stvar je potpuno začudila novinarsku ekipu. Nasred kuće nalazi se i križ s groba Esminog supruga koji je preminuo 1997. godine - polomljen.

Foto: telegraf

Nekadašnja je zvijezda sanjala da će njezin dom postati objek širokih namjena u kojem bi se obavljale različite humanitarne aktivnosti, kao i svojevrsni kulturni centar u kojem bi se okupljali mladi i talentirani ljudi.