Uplakanog Mila Hrnića prijatelji su pridržavali na ispraćaju sina

Dubrovački branitelj i glazbenik Srđan Sergio Hrnić, stariji sin pjevača Mila Hrnića, iznenada je preminuo u subotu, 4. siječnja, u 52. godini.

U srijedu u 13 sati bio je ispraćaj za Srđana na groblju Boninovo u Dubrovniku. Uz brojne njegove kolege, Srđana je ispratio i otac Milo Hrnić. Prijatelji su ga pridržavali dok je u suzama ispraćao voljenog sina.

Srđan se rodio u Dubrovniku 1969., a bio je jedan od članova udruge 'Nazbilj'. Na Međunarodnom festivalu Marko Polo na Korčuli osvojio je prvo mjesto, a nagradu publike odnio je s pjesmom 'Fala'.

- Planirao sam odavno, iskreno, ma svaki put bude: ‘Prvo neka ovo riješim, prvo neka ono…’. Znaš kako to ide, danas ću sutra ću, nek’ fine sezona… Ali, potegnula me naša sugrađanka i prijateljica Franka Fani Kohn. Stvarno je dobra pjesma, ma to je išlo ovako: kako se znamo dugo, Fani mi je u biti dala da malo bacim oko na zbirku koja je 2013. godine nastajala iz njenog pera. Jedan tekst mi se svidio, za pjesmu ‘Fala’. A kako imam, volim ga zvati, ‘kuhinjski studio’ doma, jer odavno već činim u sobi kancone, rekao sam joj: ‘Aj mi daj da probam nešto učinit.’ I učinio sam ju u dva, tri dana - rekao je Sergio prije dvije godine za pjesmu 'Fala'. Pamte ga i kao branitelja u Domovinskom ratu.

