Uporan Željko: Peti put došao u 'Supertalent' i opet je ispao...

Nakon osam audicijskih emisija sedme sezone 'Supertalenta' u kojima smo vidjeli neke od najatraktivnijih nastupa s audicija, žiri je probrao 40 najboljih kandidata čije ćemo nastupe gledati u emisijama uživo već od iduće nedjelje.

U posljednjoj audicijskoj emisiji vidjeli smo brojne kandidate koji su oduševili žiri, a jedni od njih su akustični duo iza Sarajeva, Sara i Đurica.

- Ti si baš posebna pjevačica, ne znam da li si svjesna toga. Toliko rijetko u životu imam priliku čuti tako intonativno čisto pjevanje. Koji užitak, ne mogu dočekati da vas ponovno čujem - oduševljena je bila Martina, a Maja je komentirala: „Na prvim taktovima smo znali da smo s vama na sigurno, bili ste stvarno super, nemam ti što reći. Osim što si izabrala sjajnu pjesmu, baš si seksi kad pjevaš ovo!“

Svojim vokalom žiri je oduševila i Merjema Alihodžić, 13-godišnja pjevačica također iz Sarajeva koja je nastupila s pjesmom Marije Šerifović 'Nije ljubav to'.

- Ti si jedna mala djevojčica, pomalo čak sramežljiva, velikog glasa, snažne osobnosti koja se tek počela razvijati i velikog umjetničkog nerva. S punim pravom danas stojiš na ovoj zvijezdi - poručila joj je Martina.

Malo drugačiji i dosad neviđen nastup u Supertalentu osigurala je natjecateljica Mirjana Kika Milošević iz Smedereva. Ova umjetnica koja se bavi body paintingom u svom nastupu prikazala je svoju životnu priču koristeći se iluzijama na tijelu.

- Ja ne mogu reći da sam se pronašao u nekom dijelu životne priče. Što se tiče ovog oslikavanja iluzija na tijelu, tu sam apsolutno očaran, to mi se sviđa - komentirao je Davor, a Maja je dodala: „Na stranu cijele priče koju si osmislila, meni je ova priča s body paintingom bila fenomenalna!“

Djevojčice iz plesne skupine Flash dance unit svojim nastupom razveselile su žiri.

- Pa kako ste ušle sigurno, tako ste nastavile sigurna i završile sigurno. Jako ste dobre, baš ste super - komentirao je Janko, a Maja im je kazala da je ona njihov novi fan.

Četiri da od žirija dobila je i 10-godišnja Roza Pikutić koja se predstavila plesom na svili. Martina je bila u čudu koliko je figura Roza naučila u samo godinu dana koliko se ovime bavi, a Davor joj je poručio: „Mene fascinira tvoja snaga jer znam koliko je potrebno snage napraviti neke pozicije. Tvoj nastup je bio u skladu s muzikom i cijela kompozicija za mene je odličan!“

Petogodišnjeg Saida Šakića, koji se žiriju predstavio poznavanjem prometnih znakova, na pozornici je iznenadila njegova najdraža glumica Tijana Pečenić i to u ulozi policajke Alme iz serije 'Na granici'.

- Nevjerojatno Saide, bravo! - oduševljen je bio Janko, a Davor je kazao da su i njega kao malog zanimali prometni znakovi, no nije ih znao toliko kao on.

HKUD Dinara iz Livna na harmonikama su izveli nekoliko plesova, od rumbe, mađarskih plesova pa do slavonskih, a u sljedeći krug natjecanja su prošli s tri da i jednim Davorovim ne.

- Meni je ovo bilo neloše, međutim vizualno prije nego ste krenuli u izvedbu, 25 harmonika najavljuje nešto jako pompozno, vi ste se aranžmanski nažalost ograničili na osam, devet, deset ljudi u prvom redu i nešto malo u drugom redu i to je ono recimo što kolegama vjerojatno nedostaje - komentirala je Martina, a Janko je kazao: „Dokazali ste Maji da i bez narodnjaka harmonika može rasplesati mase“.

Dok Davoru nisu najbolje legle harmonike, svidjele su mu se rumunjske i mađarske skladbe na karini i fruli koje je odsvirao Ljupko Čurić.

- Vi ste meni hit, meni se ovo jako sviđa. Ja bih jako volio Vas čuti s nekim modernim dijelom - kazao je Davor, Maju je najviše očarala Ljupkova brzina sviranja, a Martina mu je dala ne, kao i natjecatelju Josipu Kutlešiću koji se predstavio beatboxom.

- Simpatična karizma, zanimljiv momentić u beatboxu, ali s prostorom za napredak - komentirala je Martina, a Janko je dodao: „Vidjeli smo sad već dosta beatboxera. Nisam oduševljen, ali mi se sviđa nastup.“

Trbušna plesačica Sara Saršon u Supertalentu nastupila je po četvrti put, a i ovoga puta podijelila je mišljenja žirija. Iako je s pozornice otišla s dva ne koja su joj dale Martina i Maja te dva da od Janka i Davora, Maja ju je potom pozvala da se vrati te pronijela svoj glas ne u da. U komentarima žiri se osvrnuo i na Sari prošlogodišnji nastup.

- Bio sam jako naruban prošle godine i rekla sam ti da mi se to nije svidjelo što je to bila točka trbušnog plesa, a mi smo vidjeli sablje puno više, zato mi je ovaj nastup puno bolji. Vidi se da si uživala - komentirao je Janko. Maja je kazala kako joj je prošli nastup sa sabljama bio ipak bolji, a Martina je rekla kako ona nije njezina publika.

- Ti određenu vještinu imaš i to si večeras pokazala. Ono što si također pokazala je jedan tipičan primjer kada je nekome na pozornici osobno tako genijalno i tako mu je super, a ne prebaci to do svakoga u publici - poručila je.

Pjevač Željko Novosel nastupio je peti put u Supertalentu, no s dva da ne i dva da ipak nije prošao dalje.

- Vi ste očigledno, kao i ja, predodređeni da zabavljate narod - kazala je Maja, a Davor je komentirao: „Siguran sam da postoji razlog zašto niste prošli, ali ne mogu se oteti tom dojmu da nagradim vašu upornost i želju za neodustajanjem.“

Sa svojim šalama žiri je uspjela nasmijati komičarka Ivka pozitivka, no i ona s dva glasa da i dva ne nije prošla u daljnje natjecanje.

- Vi ste zbilja Ivka pozitivka, to definitivno stoji. Imate jednu životnost, jednu energiju koja je zarazna, ali ja vam uvijek imam u vidu kada se mi emitiramo i tko nas gleda, pa sam ja zato malo suzdržana. Reći ću vam da ste jedna strahovito draga Ivka pozitivka - izjavila je Martina, a Janko je dodao: „Ja sam se najviše smijao Vašem smijehu, on najviše razveseljava ljude. Čak ste nadišli Majin smijeh.“

