'Upornih udvarača i ljubavnih poruka mi ne manjka, a da mi je trener od J.Lo, di bi mi bio kraj'

Svako ljeto mi je kombinacija rada i odmora. Tako da i ovo ljeto planiram između koncerata diljem regije, provoditi vrijeme u kući kraj Imotskog, koju obnavljam već tri godine, priča nam pjevačica Neda Ukraden (71), iza koje je tek pet desetljeća uspješne karijere.

Nakon dvije godine pauze vratila se turnejama, a njezin sutrašnji koncert u zagrebačkoj Hali je rasprodan. Pjevačica nam je otkrila koji su joj najteži životni trenuci, zašto se odlučila na pisanje autobiografije 'Zora je svanula', što joj je glavni motiv za uspjeh i koja je svjetska zvijezda zaslužna za njezino samopouzdanje.

Imate li vremena obići neka mjesta koja su vam posebno draga u Zagrebu, prošetate li se ulicama?

Uvijek mi fali vremena da obiđem sve prijatelje, dućane i restorane! Ali svakako ću si naći barem malo vremena za susret s meni dragim ljudima.

Nakon dvije godine pauze vratili ste se turnejama. Kakva očekivanja imate od zagrebačkog koncerta? Što vas posebno veže za Zagreb i veseli?

Svatko je sretan što su se vratili uvjeti za normalan rad i život, a glazbenici posebno! Jako sam sretna što ću se baš u Zagrebu sresti sa svojom publikom, i to gotovo nakon četiri godine! Očekujem super provod, dobru pjesmu, atmosferu koju uvijek osjećam kad nastupam u Zagrebu!

Mnogim glazbenicima su posljednje dvije godine bile financijski izuzetno zahtjevne. Kakvo je vama bilo to razbolje?

Posljednje dvije godine su najteže za mnoge stanovnike našeg planeta pa bih najradije izbrisala iz sjećanja taj period pun straha, neizvjesnosti i smrti dragih ljudi! Mnogi muzičari su prošli kroz veliku krizu u kojoj su se neki prestali baviti svojim poslom a neki se potpuno orijentirali na nove poslove! Nasreću, imam prihode koji su od autorskog, to jest izvođačkog rada. Bio je to zaista težak period!

Jeste li se u tom periodu više posvetili obitelji i unucima? Vidite li u njima talent za glazbu?

Moja obitelj je moj veliki oslonac i velika radost, pogotovo nakon rođenja mojih unuka! Vesela i talentirana dječica su pravo uživanje i kad god sam doma, veselim se svakom trenutku koji provedem s njima! Muzikalni su, ali još je rano da se vidi tko je talentiran za što!

Pišete autobiografiju 'Zora je svanula'. Kako ste se odlučili na pisanje i kad možemo očekivati promociju u Hrvatskoj?

Pauzu tijekom korona mirovanja iskoristila sam da konačno počnem s pisanjem autobiografije - romana svog života ! Kako su mi je život, kao i karijera izuzetno bogati, neće svi događaji moći stati u jednu knjigu. Prvi svezak knjige koju sam nazvala 'Zora je svanula' uskoro će izaći iz štampe!

Koji dio je vama osobno najemocionalniji u autobiografiji?

Nisam ni slutila koliko lijepih, ali i dramatičnih, tužnih trenutaka je bilo u privatnom životu i karijeri pa sam, pišući, pustila suzu kao i tad kad se to dešavalo! Neki trenuci se ne mogu izbrisati i trebalo ih je zabilježiti!

Pretpostavljam da će vam ljeto biti radno. Hoćete li uspjeti posjetiti rodni kraj? Bliži li se obnova kuće kraju u Glavini Donjoj?

Svako ljeto mi je kombinacija rada i odmora! Tako sam i ovo ljeto planirala između koncerata diljem regije, provoditi vrijeme prije svega u kući u Glavini kraj Imotskog, koju obnavljam već tri godine! Svakako je to nešto čemu se jako veselim jer kako kaže i moja nova pjesma: 'Nigdje nema mira, nema te tišine, kao tamo gdje te mati zove sine'! A bit ćemo i u Lepetanima i Boki Kotorskoj, gdje uobičajeno provodimo vrijeme ljeti.

Na sceni ste 50 godina. Koji trenuci su vam bili najteži, a koji najljepši tijekom dugogodišnje karijere? Žalite li za nekim propuštenim hitovima?

Svakako su mi najteže bile '90. godine, raspad zemlje, odlazak iz Sarajeva, svi ti ožiljci i danas ne blijede! Jedino su mi pjesma i publika bila terapija i lijek pa mogu zahvaliti upravo njima što postojim i trajem. Moja kći je moj najveći motiv da se ne predam očaju i odustanem od svega!

Rekli ste da su vas mnogi prosili nakon rastave od prvog supruga. Što je bilo glavni razlog da ponovno ne stanete pred oltar?

Ah, teško je sve dileme i strahove, otpore ovoj ili onoj odluci napisati u nekoliko rečenica. Svakako da sam kao majka jedne djevojčice prije svega vodila računa o njezinoj sreći, emocijama i problemima koje nosi preseljenje, napuštanje doma, dolazak u novu obitelj, jezično područje! Lako je kad si mlad i sam udavati se i razvoditi! Ali za nekoga odgovornog kakva sam ja - to nisu lake odluke! No nije tu očigledno bilo ni 'mister pravog', zbog koga bih sve promijenila!

Postoji li muška osoba u vašem životu? Jednom prilikom ste rekli da ponuda ne manjka, što ni ne čudi jer izgledate fenomenalno.

Oh, udvarača, čak i onih upornih, kao i ljubavnih poruka, ne manjka! Ali osjećam grižnju savjesti kad ne odgovorim na nježne riječi pune požude! No polako, ako nešto treba da se desi, desit će se! Nego prvo da sredim ja svoju oazu u Imotskom pa da s nekim zemljakom posadim raštiku, kujundžušu i uživam u zalasku sunca kraj Vrljike!

Imate li neki posebni ritual oko izgleda? Vi ste poput Jennifer Lopez s naših prostora...

Oh, hvala na usporedbi! Ali da mi je ona svita pomoćnika i trenera koju ima J.Lo, gdje bi mi bio kraj! Ali nam je donji dio leđa kao da nas je jedna majka rodila, što je dugo bio razlog mojih kompleksa i skrivanja! Fala Bogu pa se pojavila i podigla mi samopouzdanje! Ha, ha. Nemam rituala, samo pozitivne misli, koncentracija i briga jesu li svi na broju, zdravi i raspoloženi! Sve drugo je u rukama dragoga Boga, dobrih ljudi pored mene te pjesme koja širi emociju i ljubav.

