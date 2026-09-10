Upoznajte kandidate 'Love Island Adria': Ljubav će tražiti Anthony, Robert i Valentin

Love Island Adria kreće u nedjelju od 20 sati na platformi Voyo i prikazivat će se od nedjelje do petka. U vilu na Tenerifeu ulazi deset mladih samaca, a među njima su i Anthony, Roberto i Valentin.

Anthony (22) dolazi iz Londona i po zanimanju je zaštitar. Britansko-srpski bivši košarkaš visok čak 2,03 m, prije profesionalne karijere u Kini dvije i pol godine igrao je košarku u SAD-u. Ambiciozan je, duhovit, samouvjeren i izrazito usmjeren na ciljeve i već je proputovao više od pola svijeta. Izravan je i voli preuzeti ulogu vođe, iako priznaje da ponekad može biti sarkastičan i namjerno provocirati ljude.

- Mislio sam da je dobra ideja prijaviti se na regionalni Love Island Adria, posebno zato što su me već triput zvali u britansku verziju. Razgovarao sam s obitelji i složili smo se da je Love Island Adria pravo mjesto za mene. Moja majka je velika podrška - jasan je Anthony.

Foto: RTL

Oko izbora partnerice u showu - jasan je - ne možeš kriti energiju.

- Ako vidim da žena ima dobru energiju i duhovita je, ništa fizički nije toliko važno - otkrio je i dodao: 'Izvana će mi najviše nedostajati mobitel". Lako sklapa prijateljstava i nada se, kaže, da će mu boravak u vili dobro doći i da se odvikne od društvenih mreža.

Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a priznaje da je u prošlosti karijeru često stavljao ispred ljubavi. Danas vjeruje da veza zahtijeva kompromis i da oba partnera trebaju jednako ulagati u odnos. U ljubavi mu je najvažnija odanost. Privlače ga duhovite, brižne i tople žene koje ga mogu nasmijati, dok ga pretjerana ozbiljnost odbija.

Anthony u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi, ali otvoreno priznaje da ga privlači i popularnost koju show može donijeti. Ipak, kada bi morao birati između novca, slave i prave ljubavi, uvijek bi izabrao ljubav. Najveći će mu izazov biti pokazati može li netko drugi napokon postati važniji od njegovih ambicija i ciljeva

Možda će prijatelja naći baš u Robertu (26), koji dolazi iz Zaprešića i radi kao voditelj padel centra. Opisuje se kao stara duša u mladom tijelu, a više od ekstravagantnih spojeva cijeni šetnju, razgovor i smijeh s osobom koju voli.

- Očekujem neko pozitivno iskustvo, a u najboljem slučaju ljubav! Jedna prijateljica mi je govorila da bi se trebao prijaviti, više puta mi je to rekla - i onda sam odlučio ispuniti prijavu i vidjeti što će se dogoditi - otkriva Roberto.

Foto: RTL

Premišljao se i na kraju odlučio na avanturu zvanu Love Island Adria.

- Od obitelji imam podršku, a prijatelji su 'nabrijani', jedva čekaju da me vide, kažu da će sve pratiti, sve pozitivno zapravo - otkriva Roberto.

- Rekli su mi da samo budem svoj, ono što jesam i to je to - dodaje.

- Tražim prirodno lijepu djevojku, da može provoditi vrijeme bez šminke, ne volim pretjerivanje s korekcijama i da je sportski tip, da ima aktivnost kojom se bavi. Smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh i znači mi da dijelim s nekim tu vrijednost - otkriva Roberto čime će se voditi pri odabiru partnerice u vili. Usto, voli djevojke vedre, pozitivne energije jer i on je, kaže, takve prirode.

Najviše će mu nedostajati njegovi bližnji.

- Nedostajat će mi kontakt s mojim bliskim ljudima, a možda i domaća kuhinja - zaključio je Roberto.

Roberto u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi i sanja o vrlo jednostavnom životu. Brižan je i zaštitnički nastrojen, ali može se previše truditi ugoditi drugima i pritom zaboraviti na sebe. Najveći će mu izazov biti pronaći ravnotežu između toga da bude pažljiv i romantičan partner i toga da se ne izgubi pokušavajući usrećiti osobu koju voli.

Dečkima se pridružuje i Valentin (24) dolazi iz Novog Sada i radi kao freelance model. Miran je, discipliniran i ne voli monotoniju ni nepotrebno odugovlačenje te vjeruje da dobro funkcionira pod pritiskom. Ne zanimaju ga usputne veze ni odnosi samo zato da ne bi bio sam – važna mu je iskrena emocionalna povezanost.

Foto: RTL

Privlače ga zrele, samosvjesne i inteligentne žene s kojima može voditi duboke razgovore, ali i one koje imaju smisao za humor i ne shvaćaju sebe previše ozbiljno. Kada mu se netko svidi, izravan je, a ljubav pokazuje pažnjom, podrškom, dodirom i pamćenjem sitnica.

- Zvučalo mi je ovo kao zanimljiva ideja, da probam nešto novo, upoznam nove ljude, možda pronađem ljubav života, možda zaradim neki novac, to me najviše povuklo da se prijavim - otkrio je.

- Prijatelji me podržavaju i tvrde da je to baš za mene - dodaje Valentin. U ljubav na prvi pogled, kaže, vjeruje, no svjestan je da može i razočarati. "Volim biti oprezan vezano uz to. Na prvi pogled ću se voditi fizičkim izgledom, a poslije je jako važan karakter - humor, opuštenost, inteligencija, sve je to usko povezano - zaključio je.

Ništa mu, kaže, neće nedostajati i osjeća se dobro zbog činjenice da će neko vrijeme provesti bez društvenih mreža. Valentin u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi, ali i kao prilike za razvoj svoje karijere.

Najveći će mu izazov biti prepustiti se emocijama i dopustiti nekome da mu se zaista približi. 'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!